ŠAPIĆ OSUDIO PROMOCIJU ANTISRPSKE POLITIKE: "Ne smemo zaboraviti naše heroje"

ALEKSANDAR Šapić, predsednik Privremenog organa grada Beograda, oštro je osudio izostanak reakcije bilo koga iz opozicije nakon sramnih, šovinističkih i separatističkih izjava izrečenih na dubrovačkom „Rebedu“ festivalu, usmerenih protiv srpskog naroda.

Foto: Grad Beograd

Upitao je kako to da opozicionim liderima smeta kada on pomene Dragoljuba Mihailovića i to kako je jedan od najslavnijih srpskih oficira proglašen za izdajnika od strane komunističkog režima, a ne smeta im promocija antisrpske politike.

- Podržavaju nekoga ko se poredi sa Dinkom Šakićem, ozloglašenim upravnikom logora u Jasenovcu, gde je stradalo više stotina hiljada Srba, a kada pomenem Dragoljuba Mihailovića, jednog od najodlikovanijih srpskih oficira u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu, ti koji promovišu antisrpsku politiku, dobar deo opozicionih ne samo medija, nego i stranaka, levih liberala, meni skoče na glavu. Mi Srbi smo uspeli da od čoveka koji je bio jedan od najodlikovanijih naših oficira, koji je bio za primer kada smo se oslobađali od Turaka, u Prvom svetskom ratu, gde smo platili možda i najveću žrtvu po broju poginulih, uspeli smo da od njega stvorimo izdajnika - rekao je Šapić.

Naglasio je i da Prvi svetski rat ne bi imao epilog koji je imao da nije bilo srpskog naroda.

- Mi smo, nakon Drugog svetskog rata, Dragoljuba Mihailovića proglasili za izdajnika, a hrvatskog kaplara Josipa Broza Tita proglasili za našeg vođu koji nam je 70 godina krojio sudbinu i koji nas je doveo, nažalost, posle do ratova 90-ih i do krvopolića koje smo imali – rekao je Šapić.

Osvrnuo se i na antisrpsku histeriju kvazinovinara Dinka Gruhonjića koji je u Dubrovniku izneo niz gnusnih optužbi na račun srpskog naroda, nakon čega je ispred njegove zgrade napisan grafit u kome mu građani prete.

- Gledao sam intervju sa predsednikom Vučićem gde novinarka pušta ono što taj čovek, ne znam ni kako da ga nazovem, priča. Poredi sebe sa Dinkom Šakićem i otvoreno kaže: „Mi Vojvođani smo jedini ostali sa Srbima u državi, ni krivi ni dužni“, onda priča o tome kako će srpske crkve da pretvori u diskoteke i pabove. Šta je to, ako ne direktno zastupanje proustaške politike - istakao je.

Prema Šapićevom mišljenju, bilo je očekivano da neko na ulazu Gruhonjićeve zgrade, u Novom Sadu, u Srbiji, zemlji u kojoj živi i protiv čijeg naroda je govorio u Hrvatskoj, napiše takvu poruku.

- Kako je trebalo da ga dočekaju? Sa laticama cveća? Je li trebalo da ga dočekaju tako što će da mu sviraju i da ga grle i ljube? - upitao je Šapić.