TROŠIĆEMO 4 PUTA VIŠE ENERGIJE: Vučić - Moramo da se dogovorimo sa Mađarima oko korišćenja nuklearne energije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Kuršumliji i fabrici Složeni borbeni sistemi gde je govorio o potrebi da Srbija obezbedi energetsku stabilnost, pa i kroz nuklearnu energiju.

- Drago mi je što sam jednu dobru inicijativu Božidara Đelića, koja nije zaživela za vreme dosovske vlade, ostvario. Nemamo ni dovoljno znanja ni drugih stvari, kada govorimo o tradicionalnim nuklearkama. Ne može da izađe ispod 10-12 milijardi, mi to ne možemo da izguramo za sada. Moramo da se dogovorimo sa Mađarima, da dobijemo mogućnost da računamo na takvu vrstu energije. U bliskoj budućnosti ćemo trošiti 4 puta više struje nego sada. Iz čega ćemo da obezbedimo struju? Uskoro ćemo sa Amerikancima da radimo na velikim solarnim površinama. Potrebne su nam najmanje četiri modularne, male nuklearke koje svi rade ili pokušavaju, ali sve je to na dugom štapu jer nemamo znanje i tehnologiju. Francuska ima ozbiljnu prednost u odnosu na druge zemlje zahvaljujući nuklearnoj energiji - dodao je on.

