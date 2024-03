VUČIĆ O LAŽNIM NAVODIMA I APLIKACIJI SKAJ: Ja sam stara čekalica, pa sam prikupio mnogo podataka...

PREDSEDNIK Srbije Alkesandar Vučić je tokom gostovanja na TV Prva pričao i o lažnim navodima vezanim za aplikaciju Skaj.

Foto: Printskrin TV Prva

Kaže da su mislili da je on Oskar koji se spominje u Skaj komunikacijama, ali da su kasnije oni koji su pominjali Oskara prošli poligraf. Ipak, dodaje da su o Oskaru govorili sve najgore.

- Ja sam stara čekalica, pa sam prikupio mnogo podataka. Naravno, ja sam od početka izveštavan kada sam bio šef svih službi, kako je to praćeno. Postojali su posebni skaj telefoni, a deo njih su imali i neki predstavnici vlasti. Ja nisam nikada u životu. Sada nemam ni vajber ni bilo šta. Međutim, mi nismo 100 odsto sigurni, iako izgleda da pričaju o meni. Pošto na mnogo mesta pominju i Vučića. Pa na mnogo mesta pominju i Vučića i Oskara. Dakle pričali su u šiframa, doneo sam takvih primera koliko hoćete. Sve iz skaj komunikacije, i nigde nema ništa pohvalno ni lepo. Ovde govore Vučić, ovde Oskar. Međutim: Bolestan je ovaj Vučić, teško đubre, patološki slučaj... Opet, bolesni psihopata Vučić, pa onda nešto protiv Vulina... Ovo su ti mediji preskočili da kažu, ja sam to video. Oni sednu sa jednim advokatom i jednim novinarom, pa misle da su pametni kada objave neki tekst- dodaje on.

