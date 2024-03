"TROJKA" RUŠI TEKST RUSIJE O AGRESIJI NATO: Zapadne sile protiv održavanje sednice SB UN o godišnjici bombardovanja Jugoslavije

ZAPAD diže glas protiv sednice Saveta bezbednosti UN na zahtev Rusije povodom 25 godina od NATO bombardovanja Jugoslavije jer nikada nije priznao taj čin kao agresiju i zato što još nije našao opravdanje za akciju iz 1999. Takođe, činjenica da su Rusi zatražili zasedanje predloživši da se tom prilikom osudi vojna operacija koju je Severnoatlantska alijansa vodila protiv naše zemlje izazvao je burnu reakciju Zapada jer je sa Moskvom trenutno u, uslovno rečeno, ozbiljnom sukobu.

Foto: AP

Ovako, za "Novosti", bivši ambasador Srbije pri UN Branko Branković komentariše otvoreno protivljenje zapadnih sila da se u Njujorku u ponedeljak održi sednica SB UN koja će biti posvećena godišnjici NATO agresije na Jugoslaviju. Prethodno je Državna duma usvojila nacrt dokumenta kojim se obraća "svetskoj kući", međunarodnim parlamentarnim organizacijama i parlamentima stranih država sa pozivom da osude vojnu operaciju zemalja NATO protiv Jugoslavije. Takođe, od njih traže da se suprotstave pokušajima menjanja istorijske istine o tragičnim događajima 1999, kako se ističe, u interesu kolektivnog Zapada i da preduzmu mere kako bi se zemlje članice Alijanse pozvale na međunarodno-pravnu odgovornost za agresiju na SRJ.

- Kad god neko od članova SB UN traži sednicu, on po pravilu uz to predlaže dnevni red i tekst koji bi trebalo da se usvoji - objašnjava za naš list Branković. - Predloženi tekst može da bude u obliku rezolucije ili saopštenja SB ili generalnog sekretara, to su moguće varijante. Pretpostavljam da će Rusija, ipak, predložiti rezoluciju i napraviti sasvim dobar tekst koji bi na neki način Zapad mogao da proguta, ali teško jer sve što ide ka tome da se kaže da je vojna operacija NATO na SRJ bila agresija, što ne može drugačije da se nazove, a to Zapad ne prihvata. Oni govore da je reč o tzv. vojnoj intervenciji iz ovih ili onih razloga, kršenju ljudskih prava Albanaca na Kosovu. To je sve jedna politička igra i videćemo šta će se na kraju desiti.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je juče posle sastanka sa ruskim šefom diplomatije Segejom Lavrovom da je upitno da li će doći do sednice SB UN jer, kako je rekao, zapadne zemlje žele da je ne bude, ali da će ukoliko do nje dođe, on u ime naše zemlje učestvovati.

- Kada je reč o Savetu bezbednosti, Lavrov mi je rekao da postoji dogovor između pet stalnih članica, da ne osporavaju jedna drugoj kada neko traži sednicu. I da je to tako u poslednjih pet godina. Međutim, mi sa druge strane imamo najave od zapadnih zemalja sa porukom "Nemojte džabe da dolazite". Da li su to međusobne žaoke koje se upućuju ne možemo da znamo u ovom trenutku, ali ono što je sigurno jeste da ćemo se mi pripremiti za tu sednicu - rekao je Dačić.

Srpski šef diplomatije je istakao da Srbija pred SB UN ne ide kako bi bila arbitar u međunarodnim odnosima velikih sila, nego da priča o svojim problemima, o bombardovanju, i kako je naglasio, o ilegalnoj akciji kojom je porušen sistem UN i kada su stradali civili na teritoriji bivše SRJ.

Prema rečima Brankovića, ukoliko do glasanja o nacrtu rezolucije u SB UN ipak dođe, očekuje se da će SAD, Francuska i Velika Britanija uložiti veto.

- Činjenica je da Rusija ne može da podnese bilo kakav tekst osim onog koji kaže da je operacija NATO na SRJ bila agresija. To svima na Zapadu bode oči jer su oni izvršili agresiju bez odluke Saveta bezbednosti UN - zaključuje Branković.

Vučević: Znamo ko je stvorio pakao I LIDER naprednjaka i ministar odbrane Miloš Vučević kaže da je još neizvesno da li će se održati sednica SB UN. - Pitanje je da li će zemlje kolektivnog Zapada dozvoliti da se sednica održi, ali će naši predstavnici biti tamo. Sednica bi mogla biti dobra prilika da podsetimo sveukupnu svetsku javnost kad je otvorena Pandorina kutija i kada je počeo ceo ovaj pakao koji nam se danas u svetu dešava, kao i da je kraj međunarodnog javnog prava počeo upravo na KiM. Korisno je da se glas Srbije čuje i da kažemo: "Izvinite, postoji jedna država gde ste slomili međunarodno javno pravo na koje se danas pozivate u nekim drugim delovima sveta. Sami ste ga uništili otimajući teritoriju jednoj suverenoj državi, članici UN".