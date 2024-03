BRNABIĆEVA O OPOZICIJI: Kakva očekujemo da nam budu deca kada vide gađanje toalet-papirom i onakvo obraćanje starijima u Skupštini Srbiji?

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić upitala je danas kakva očekujemo da nam budu deca, kada opozicija u direktnom prenosu gađa poslanike toalet-papirom i njihovi lideri se čoveku od 76 godina obraćaju sa stari, tišina tamo. Upitala je i zašto predstavnici opozicije ne gađaju toalet papirom Aljbina Kurtija, kada su sa njim u istoj sali.

Foto: Tanjug

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi podvukla da je ona u potpunosti opredeljena za dijalog i razgovor i to vidi kao jedini način za smanjivanje tenzija, ali je opozicija nekoliko puta pokazala da se ni na kakve konsultacije nije ni odazvala.

- Aleksandar Vučić je u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima i ustavnim obavezama pozvao sve parlamentarne liste na konsultacije oko mandatara. Predstavnici liste Srbija protiv nasilja se nisu ni udostojili da odgovore, a kamoli da dođu. Onda je predsedavajući Radenović pozvao sve poslaničke grupe na konsultacije oko potpredsedničkih mesta, delegacija i odbora. Opet se niko iz opozicije nije pojavio, osim poslanika Mi glas iz naroda. Zašto onda u opozicionim medijima vlada narativ kako vlast nije spremna na dijalog? Zašto vređate inteligenciju građana Srbije, kao da oni ne znaju ko je pozvao na konsultacije a ko nije došao. To nije nepoštovanje Aleksandra Vučića i mene kao predsednice skupštine, to je nepoštovanje građana Srbije - rekla je Brnabićeva.

Ona je komentarisala i dešavanja u parlamentu.

- Ovako nešto nikada do sada nisam videla. Da vi imate narodne poslanike koji ukradu toalet-papir iz toaleta Narodne skupštine, dakle, to je plaćeno budžetom svih građana. I onda tim toalet-papirom zasipaju kopiju Sretenjskog ustava, bacaju to po devojkama koje vode zapisnik, koje su iskreno bile uplašene. Dakle, one su prvi put doživele da ih neko gađa nečim na radnom mestu. Ja se iskreno, najiskrenije nadam da tako nešto nikada nećemo videti ponovo u Domu Narodne skupštine. Da poslanici sa liste Srbija protiv nasilja trče u toalet kako bi ukrali ubruse i toalet-papir i time gađaju kolege poslanike. Ja sam naložila svim službama Narodne skupštine da kažu poslaničkim grupama da plate taj toalet-papir koji su ukrali - izjavila je predsednica skupštine.

Brnabićeva je rekla da ništa što je opozicija radila ove nedelje nije doprinelo očuvanju dostojanstva Narodne skupštine.

- Njihov poslanik Parandilović se obraćao predsedavajućem Narodne skupštine, koji ima 76 godina, koji je zadužio generacije i generacije u našoj zemlji, profesoru Stojanu Radenoviću, rečnikom koji nije dostojan ni jednog jedinog razgovora, a kamoli ovakvog. On se čoveku obraća sa matori, mapetovac, nemoj da sam te čuo. Kako onda očekujete da se naša deca obraćaju svojim roditeljima, svojim učiteljicama, kada slušaju ovo na televiziji? Kakav primer im oni daju? O njihovom poštovanju dostojanstva Narodne skupštine govori i to što nisu bili prisutni dok se glasalo o mom izboru. Dakle, njih su građani izglasali i oni su plaćeni za to da budu na svom radnom mestu, niko ih ne tera da glasaju za, oni mogu da kažu da su protiv. Ali ne, oni su izašli napolje. Na konsultacijama takođe nisu bili, dakle, ja sam pretpostavila da nisu zainteresovani. Meni je važno da uspostavimo dijalog, da smanjimo tenzije. Ja ću u naredne četiri godine poštovati zakone, poštovati ustav, poštovati institucije. Dakle, molim vas, imajte poštovanja prema institucijama - apelovala je Brnabićeva.

„Zašto nisu zasipali Aljbina Kurtija toalet-papirom kada su bili sa njim u sali“

Brnabićeva je podsetila da je u klupama sa ljudima iz koalicije Srbija protiv nasilja Željko Veselinović, koji je javno pozivao na njeno silovanje, te joj nije jasno kako bilo ko, a pogotovo žene, mogu sa njim da dele poslaničke klupe.

- Nijedna institucija ovo nije zaslužila. Ovo će biti još jedna večna sramota upisana u istoriji naše opozicije. Ljudi sa liste Srbija protiv nasilja nasrću na poslanike, gađaju ljude toalet papirom, udaraju poslovnicima o klupe. I onda njihov vođa Dragan Đilas kaže - jeste, ukrali smo, ali ne možemo da odgovaramo. U njihovom klupama sedi čovek koji je pozivao na moje višemesečno silovanje. Ostale žene dele klupu sa takvim čovekom? To je Srbija protiv nasilja? I šta je mogu drugo da radim nego da pozivam na dijalog? Bilo koja zemlja koja želi da bude uspešna mora da ima jaku stabilnu vlast, što mi od 2013. imamo, ali mora imati i odgovornu, ozbiljnu opoziciju. Mi to, nažalost, nemamo.

Brnabićeva je istakla da bi bilo odlično kada bi sve parlamentarne stranke imale konsenzus oko nekih državnih pitanja, kao što je Kosovo i Metohija.

- Bilo bi minimum odgovornosti da imamo nacionalni konsenzus oko nekih državnih pitanja. Ali mi smo od ljudi sa liste Srbija protiv nasilja čuli o Srbima sa Kosova i Metohije najgore stvari, gore stvari nego što je o njima rekao Aljbin Kurti. Isti ti ljudi su pre nekoliko nedelja sedeli u sali sa Aljbinom Kurtijem. Tamo im nije palo na pamet da uzmu iz nekog klozeta toalet-papir i gađaju njega? Toga se nisu setili. Osoba koja je krala toalet-papir iz skupštine je u Strazburu mirno sedela i molila strance da im pomognu da nijedna lista na izborima ne sme da nosi ime Aleksandar Vučić. To su ti ljudi. A kada je Boris Tadić kao predsednik republike bio nosilac svih lista - od lokalnih, preko pokrajinskih, do republičkih, to je tada bilo potpuno u redu - izjavila je predsednica Skupštine Srbije.

