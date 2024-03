POZIV NA JEDINSTVO U TEŠKIM VREMENIMA: Vaskršnja skupština Srba 5. i 6. maja

VELIKA vaskršnja skupština Srbije i Republike Srpske, koja će se održati u Srbiji 5. i 6. maja, u organizaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednika Srpske Milorada Dodika, uz učešće SPC i blagoslov patrijarha srpskog gospodina Porfirija, od krucijalnog je značaja za očuvanje našeg naroda na ovim prostorima.

Srbi predugo čekaju na jedan ovakav sabor kao što je Velika vaskršnja skupština Srbije i Republike Srpske, poručio je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik govoreći o ovom svesrpskom okupljanju.

To je, objasnio je Milorad Dodik, zamišljeno kao sveopšti srpski sabor koji bi okupio "predstavnike Srpske pravoslavne crkve, uz političku elitu Republike Srpske, Srbije, kao i naše političke predstavnike iz Crne Gore, sa Kosova i Metohije, dijaspore... S druge strane, naveo je Dodik, biće uključene i akademije nauka i umetnosti Republike Srpske i Srbije, pa i Crne Gore, ukoliko bude zainteresovanih za učešće".

- Mi bismo tamo razgovarali o tome šta je sadašnje stanje. Ja mislim da mi Srbi predugo čekamo. Oni su nas gurnuli 30 godina da mi ne mrdamo, nabacili nam krivicu koju mi nemamo. Danas moramo da kažemo šta hoćemo: Republiku Srpsku, stabilnu Srbiju, naše nacionalne odnose i da naš narod bude zaštićen i u Sloveniji i u Hrvatskoj, da ima adekvatan status u Crnoj Gori, da se ne dira kao što se dešava na Kosmetu, da se ne dira u Crnoj Gori", poručio je Dodik, ističući da je dosta bilo.

Ministar bezbednosti BiH Nenad Nešić ocenio je da okupljanje Srba oko iste ideje nije napad na bilo koga, već poziv na jedinstvo i zaštitu, ne samo Srba, već i drugih naroda na ovim prostorima u turobnim vremenima koja dolaze.

- Vaskršnji sabor Srpske i Srbije nije usmeren protiv bilo koga, niti protiv bilo čega, već je afirmisanje srpsko-srpskih veza. Od toga treba da ima korist ne samo srpski narod, već i svi narodi koji žive u regionu. Srpski narod je jedinstven, bez obzira na to da li živi sa one strane Drine ili sa ove strane Drine, kao i u bilo kojoj drugoj državi. Bez obzira na to šta drugi govorili, Drina nije granica, Drina je kičma srpskog naroda i potrudićemo se da zaštitimo svoj narod u teškim vremenima koja već predugo traju, a dolaze još teža, naveo je Nešić.

Prema rečima ministra Nešića, predsednici Vučić i Dodik, kao i patrijarh srpski gospodin Porfirije su nesumnjivo ličnosti koje uživaju najveći ugled i poverenje u srpskom narodu i koje mogu okupiti naš narod.

- U ovom trenutku srpskom narodu je, pre svega, potrebna sloga, jer slede teška vremena. Ne samo za srpski narod, nego za čitav svet. Srpski narod tim izazovima može odoleti samo ako bude jedinstven, naglasio je Nešić.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ukazao je i na veoma loš položaj Srba u Federaciji, koji je, kako kaže, nepodnošljiv.

- Ideja je da se na tom saboru diskutuje i da se promoviše dokument koji bi usvojile Narodna skupština Republike Srpske i Narodna skupština Srbije, kao zajednički dokument, koji bi služio kao orijentir za rad državnih organa, najavio je predsednik Srpske.

Reditelj i pisac Dragoslav Bokan ukazao je da je srpskom narodu "dogorelo do nokata", ali treba pažljivo birati reči kada se govori o samom saboru, da nešto ne bi bilo pogrešno shvaćeno.

- Nije ovde reč o ujedinjenju, brisanju granica i pravljenju neke alternativne 'Velike Srbije' ili 'srpskog sveta', već o odbrani od izuzetno jakih frontalnih napada na narod i državnost. Treba jako paziti na reči kako se ne bi pogrešno shvatilo, kako ne bismo naneli zlo ljudima koji se okupljaju u reakciji, u odbrambenoj strategiji, a ne u nekoj agresivnoj ofanzivnoj strategiji. Recimo, kako prema nama primenjuju s vremena na vreme i Bošnjaci i Hrvati i Albanci i Slovenci, deo montenegrina. Dogorelo je do nokata, naši protivnici su ujedinjeni, zato i mi moramo da se branimo ujedinjeni, jer to je jedini način, poručio je Bokan.

On je istakao da ako se krene u poseban napad na Republiku Srpsku, a nakon toga oslabe Srbiju i ponovo vrate Crnu Goru, "odnosno da je resetuju na montenegrinstvo – mi smo onda gotovi, jer onda će da nas razjedine, što već pokušavaju".

- Tu se radi o sudbini naroda i zemalja, a ne o ideji i ideologiji. Kad god uspeju da nas posvađaju po nekom ideološkom ili partijskom ključu, mi smo slabiji nego što smo bili da nismo posvađani, objasnio je reditelj.

Na pitanje kako komentariše to što se bošnjački član Predsedništva BiH Denis Bećirović žalio Kristijanu Šmitu (kojeg u Srpskoj ne priznaju za visokog predstavnika, jer ne postoji adekvatna odluka o njegovom imenovanju u Savetu bezbednosti) na održavanje ovog sabora, Dodik je rekao: "On neće biti pozvan na taj sabor."

Ministar bezbednosti BiH, koji je upoznat sa svim izazovima naveo je i da mu je jasno zbog čega se pojedinci bune zbog sabora.

- Razumem zašto neko danas, pre svega bošnjački političari, osuđuju najavu svesrpskog sabora. Znate li čega se to plaše? Svesni su da jedan brat živi u Srbiji, a drugi u Srpskoj i da nas nikakve granice neće odvojiti ni podeliti. Zajedno delimo sudbinu, tugujemo zbog prošlosti i zajedno se radujemo budućnosti. Ne vidim zašto bi to nekome bilo pretnja, smetnja i zašto bi neko izražavao bilo kakve stavove zbog svesrpskog sabora. Mislim da se plaše jer su svesni svog porekla koje uporno negiraju, svesni su da su svi oni jednom bili i suštinski jesu Srbi, ali to pokušavaju da uguše, istakao je Nešić.

Kako je ukazao ministar bezbednosti BiH, srpski narod neguje slobodarsku tradiciju i ovim saborom želi da je učvrsti i dodatno utemelji.

- Očekujem da se Srbi širom Balkana okupe na ovom događaju i slože, kako bi odgovorili izazovnim vremenima, koja su, nesumnjivo, pred nama. Naš zadatak je da sačuvamo, ne samo srpski, već i sve narode sa naših prostora, koji se bore i odupiru pritiscima sa Zapada i uprkos svemu što se pokušava smatraju da treba da živimo u miru i slozi, uz međusobni dogovor, bez diktata sa strane, naveo je Nešić.

- Kada smo ujednjeni oko ideje o očuvanju svega dobrog što poseduje narod na ovim prostorima, a posedujemo mnogo, od istorije, preko tradicije i kulture do slobodarskog duha. Ne zaboravite Sretenjski Ustav Srbije i jednu od najvažnijih odredbi i za svetsku pravnu istoriju propisao je član 118 kojim je zabranjeno ropstvo, navodeći da rob bez obzira na to da li je došao sam ili sa nekim, stupanjem na tle Srbije postaje slobodan čovek. Ovim ustavom je bila uspostavljena i sloboda veroispovesti, gde je član 97 osiguravao bezbednost i zaštitu države svim svojim građanima, bez obzira na to koje vere oni bili.

