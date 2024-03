OTELI GA, TELO NIKADA NIJE NAĐENO: Svedok u Hagu o bratu kojeg je tzv. OVK uhapsila, jer je "sarađivao" sa Vladom Srbije

NA suđenju pred Specijalizovanim sudom za zločine na Kosovu i Metohiji Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija danas svedoči W04446, čiji je brat, prema navodima tužilaca, uhapšen od strane tzv. OVK, a njegovi ostaci ni danas nisu pronađeni.

Foto Sajt Specijalnog suda/AP

Svedočenje je na zatvorenoj sednici zbog zaštite svedoka koji je 51. po redu na suđenju.

U dokumentu o iskazu ovog svedoka koji je objavljen na sajtu suda navodi se da je OVK uhapsila njegovog brata zbog "saradnje sa Vladom Srbije".

- Svedok je od svoje snaje saznao da je četiri ili pet naoružanih i maskiranih pripadnika OVK ušlo u kuću njegovog brata tokom noći, tvrdili su da je radio za Vladu Srbije i primorali ga da pođe sa njima. Svedok je otišao da traži svog brata na lokaciju (redigovano) otprilike tri ili četiri dana nakon hapšenja. Vojnici OVK su mu rekli da razgovara sa (redigovano ime), koji je tamo bio glavni. On je potvrdio da je brat svedoka bio tamo i da se njegov slučaj istražuje, pošto je on saradnik okupatora. Odlazio je nekoliko puta da traži brata, ali je u jednom trenutku upozoren da se više ne vraća i da će i on biti zatvoren. U određenom trenutku, stražari su prestali da primaju cigarete i lekove, što je W04446 shvatio kao znak da je njegov brat više nije bio zatočen na tom mestu. Posle rata ostaci brata V04446 nikada nisu pronađeni - navodi se u dokumentu iz sudske dokumentacije.

Bivši komandanti tzv. OVK Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi su optuženi ta ratne i zločine protiv čovečnosti, progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje i ubistva (najmanje 102) u 42 nelegalna pritvora tzv. OVK na Kosovu i u Albaniji nad približno 407 pritvorenika, od marta 1998. do septembra 1999.

U optužnici su kao učesnici u zločinačkom poduhvatu navedeni i visoki oficiri OVK: Azem Sulja, Ljah Brahimaj, Fatmir Ljimaj, Sujelman Seljimi, Rustem Mustafa, Šukri Buja, Ljatif Gaši i Sabit Geci.

