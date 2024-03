MARTINOVIĆ: MDULS dodelilo 410 miliona dinara opštinama i gradovima

MINISTAR državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije dr Aleksandar Martinović potpisao je u Čačku ugovore o raspodeli 410 miliona dinara bespovratnih budžetskih sredstava sa predstavnicima 27 lokalnih samouprava.

Foto: MDULS

Finansijska sredstva dodeljena su odabranim gradovima i opštinama u okviru Fonda za lokal i namenjena su za realizaciju 29 projekata koji će doprineti unapređenju kvaliteta života građana.

Ove godine 20 jedinica lokalne samouprave dobiće više od 360 miliona dinara za infrastrukturne radove na vrtićima, školama, objektima kulture, sporta i javne uprave, komunalnoj infrastrukturi, te javnim površinama.

Sedam opština i gradova dobiće više od 40 miliona dinara za nabavku i podršku korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija, što će omogućiti uvođenje elektronske uprave i bolje pružanje usluga građanima i privredi.

Po jedna lokalna samouprava dobiće više od pet miliona dinara za organizaciju kulturnih, sportskih i turističkih manifestacija, kao i za projekat koji doprinosi preventivnoj zaštiti objekata, imovine i građana od elementarnih i drugih nepogoda.

Istakavši da su lokalne samouprave za ovogodišnja sredstva Fonda za lokal konkurisale sa čak 180 projekata, ministar Martinović je naglasio da to samo pokazuje koliki je značaj ovog fonda, te da je prepoznat na lokalnom nivou kao efikasan mehanizam za razvoj.

"U odabranih 27 lokalnih samouprava čiju realizaciju projekata MDULS finansijski pomaže nalaze se opštine od Ade na severu do Bosilegrada na jugu. To govori u prilog tome da politika koju sprovode Vlada Srbije i predsednik Republike Aleksandar Vučić vodi računa o integralnom razvoju zemlje. Srbija je u proteklih 12 godina doživela ogroman ekonomski razvoj. Danas je lider Zapadnog Balkana u svim oblastima društvenog života. Postigli smo neverovatne rezultate u privlačenju investicija, otvaranju novih radnih mesta, izgradnji auto-puteva, ali sve to neće imati smisla ako unutrašnjost Srbije ostane prazna, a stanovništvo se skoncentriše u veće gradove poput Beograda i Novog Sada“, izjavio je ministar Martinović.

Ministar Martinović je dodao da je zadatak Vlade Srbije, predsednika Republike Srbije, kao i svakog predsednika opštine i gradonačelnika da svako u svojoj meri i moći, u granicama svoje nadležnosti, omogući građanima najbolje moguće uslove života u sredinama u kojima su rođeni.

Ministar Martinović je tokom današnjeg obraćanja najavio da će novi Javni poziv za dodelu sredstava biti upućen tokom godine, nakon rebalansa budžeta, te da je siguran da će MDULS biti u mogućnosti da pomogne još određenom broju jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata.

Podsetimo, MDULS je i ove godine opredelilo 90 miliona dinara za uspostavljanje i unapređenje jedinstvenih upravnih mesta u još 14 opština i gradova u Srbiji, a ugovore o raspodeli tih sredstava pre dva dana potpisali su ministar Martinović i predstavnici odabranih lokalnih samouprava u Gornjem Milanovcu.

