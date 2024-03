NJIMA JE ZA SVE KRIV VUČIĆ Gujon odgovorio PSG: Čak i za postojanje separatista punih mržnje prema svemu srpskom (FOTO)

DIREKTOR Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon odgovorio je Pokretu slobodnih građana.

Foto I. Marinković

- Volim političku teoriju i zato sam pročitao tekst, u iščekivanju dobrih predloga opozicije o decentralizaciji kao mogućnosti za poboljšanje efikasnosti države ili o primeni principa supsidijarnosti. Ništa od toga nisam našao, nažalost. Naleteo sam samo na neke bisere poput da ime Vučić na listama na lokalnom nivou vodi ka.. separatizmu (!) ili da aktivnosti SNS-a vode “do prezira prema zastavi, grbu ili himni”.

To saopštenje PSG nema, dakle, za cilj da ponudi nešto novo i dobro Srbiji, što bi trebalo da bude cilj svake političke stranke, već da opravda one koji osećaju odbojnost prema Srbiji, njenom grbu i himni. Za PSG je za sve kriv predsednik Republike Srbije pa čak i za postojanje separatista punih mržnje prema svemu srpskom. Ovo je krajnje neodgovorno za jednu stranku koja pretenduje da bude jednog dana izvršna vlast u zemlji koja se bori decenijama sa separatizmom. Što se patriotizma tiče, meni se čini da je on u Srbiji na nikad višem nivou, hvala Bogu, kao i poštovanje zastave, himne i države - poručio je Gujon.

