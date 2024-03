BULATOVIĆ O ĐILASOVOJ TUŽBI PROTIV NJEGA: On kao i Marinika beži od suočavanja sa istinom

DEJAN Bulatović, narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, oglasio se povodom tužbe koju je protiv njega podneo Dragan Đilas.

Foto: Printscreen/Jutjub/Dnevnik

- Povodom tužbe koju je Dragan Đilas podneo protiv mene, a s obzirom da nije u stanju da izdrži kada mu se prospe istina u lice, danas je održano prvo ročište, sa koga je kao osvedočena kukavica pobegao odmah nakon svog obraćanja. Važno je da naglasim da ni na ovom suđenju, pred sudijom koja mu je bila upadljivo naklonjena, nije propustio priliku da iskaže patološku mržnju prema Aleksandru Vučiću. Po ko zna koji put ga je oklevetao, iznoseći monstruozne insinuacije na račun predsednika. Ovu tužbu sam shvatio kao pokušaj njegovog zastrašivanja i vršenja pritiska na mene, kako bih prestao da iznosim činjenice i istinu o njemu. Moram da ga razočaram, ova tužba, kao i njegovo kukavičko ponašanje u sudnici ne može mi biti ništa drugo, do vetar u leđa da nastavim javno da govorim o onome što bi on voleo da sakrije od naroda i javnosti i neću stati sve dok Dragan Đilas ne postane ružna politička prošlost Srbije - rekao je narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, Dejan Bulatović.

- Nakon otvorenog napada na Aleksandra Vučića, prilikom svog izlaganja, sa žaljenjem moram da konstatujem da sudija nije reagovala niti ga opomenula, a još manje zaustavila. To je bio razlog zašto je moj pravni zastupnik momentalno zahtevao izuzeće sudije, koja je dozvolila Đilasu da odmah nakon svog iskaza napusti sudnicu. Kada sam se pobunio na tu odluku, insistirajući da dođe do otvorenog suočavanja između nas dvojice, sudija mi je odbrusila da sam, citiram: „naporan i težak čovek“. Upravo ovo je dokaz kako Dragan Đilas zamišlja bavljenje politikom i vođenje države– preko veze, ispod žita pa na vrata, sve samo da ne mora da se suoči, baš kao što ni Marinika Tepić nije smela da se suoči sa mnom u televizijskom duelu - istakao je Bulatović.

- Princip zastrašivanja i otvorenog uticaja na pravosuđe kojim se opozicija rukovodi, kao što vidimo, ustanovio je Dragan Đilas. Dok je on upućivao gnusne uvrede na račun predsednika Vučića, sudija je pomno slušala i još jednom ću naglasiti, tom prilikom ga nije čak ni opomenula, što smatram skandalom bez presedana. I upravo je to ono protiv čega treba da se bore svi normalni i pristojni ljudi u ovoj zemlji, jer se protiv toga bori i sam Aleksandar Vučić. Srbija mora biti zemlja pravde, a ne zemlja bankovnih računa sa 619 miliona evra i političkih kukavica i gubitnika koji maštaju da postanu „kalif umesto kalifa“. Dragana Đilasa narod neće i to pokazuje na svakim izborima koji su organizovani u prethodnih 10 godina. To je ono što njega boli i zbog čega pribegava nasilju i agresiji, baš kao prava kukavica i politički gubitnik - konstatovao je Bulatović.

