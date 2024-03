BRNABIĆ: I ovog puta smo na zahtev predsednika Vučića izašli u susret opoziciji

PREDSEDNICA Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će pokušati da uspostavi dijalog sa opozicijom u Narodnoj skupštini, ukoliko dobije poverenje poslanika i bude izabrana na tu funkciju.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink izjavila da se ne seća kada je poslednji put Srbija imala sednicu parlamenta bez tenzija, te da želi da u skupštinu vrati debatu umesto tenzija.

- Ne sećam se kada smo imali normalnu sednicu parlamenta, sednicu bez pištanja, vrištanja, vuvuzela. U redu je da se oko nečega ne slažemo, da opozicija nije za neke predloge zakona, ali bi onda trebalo da daju neke alternativne predloge. Vi danas u našem parlamentu nemate debatu, imate performans. Moj cilj je da, ukoliko dobijem podršku i postanem predsednica parlamenta, uspostavim neki dijalog. Jer mislim da je ovo besmisleno, bez cilja. Svaka ozbiljna država mora da ima i ozbiljnu opoziciju. Srbija ima predsednika kakav je Aleksandar Vučić, koji radi non-stop, kako on kaže - rad, rad, pritisak, pritisak i želim da i parlament bude takav. Od sinoć razmišljam, i nije mi jasno, zašto su oni zakletvu položili u holu Skupštine pred određenim medijima? Čak i oni koji su bili najgori u kritikama su govorili da nema govora o tome da su parlamentarni izbori bili čisti kao suza. Lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane je ubedljivo pobedila. Zbog čega onda cirkus? Kako je sve ovo, ljudi, počelo? Mi se nalazimo u permanentnom haosu od tih izbora, mi smo imali većinu i pre toga, opozicija je tražila izbore. Setite se, 17. septembra prošle godine su zahtevali raspisivanje parlamentarnih i beogradskih izbora. Rekli su da će onemogućiti život u Srbiji ukoliko im ne izađemo u susret. Predsednik im izađe u susret, raspiše izbore za decembar 2023. godine. Nakon održanih izbora, da li su se smanjile tenzije? Nisu - rekla je Brnabićeva.

Brnabićeva je dodala da je takvo polaganje zakletve najveće poniženje parlamenta.

- Oni uvek kažu dve stvari koje potiru jedna drugu. „Aleksandar Vučić je degradirao skupštinu jer ju je odložio.” Ne, on je samo rekao da je sednica odložena. A onda to pričaju oni ljudi koji nisu podneli zakletvu ispred građana Srbije, nego u holu parlamenta. Možete da pokušate da je ponizite na najgori način, ali da mislim da će nekome to teško uspeti.

Brnabićeva je podvukla da predsednik Aleksandar Vučić konstantno pokazuje da čuje i sluša opoziciju.

- Mi idemo na nove izbore u Beogradu, iako smo mogli da formiramo većinu, zato što je predsednik tako zamolio, rekao je da je legitimitet upitan. Dakle vi kažete da ste vi pobedili u Beogradu, u redu, zašto onda ne želite da što pre idemo na izbore? Ne razumem, zar to nije cilj, zašto ne 28. aprila? Vi ste tražili pre 6 meseci hitne izbore pod istim ovim uslovima, dakle niste tražili promenu uslova, pa izbore? Uslovi su isti. Sada neće ni nove izbore, već hoće da ih što više odugovlače. I kaže Miki Aleksić kako predsednik Vučić mora da sluša opoziciju, pokazao je to. Pa da, pokazao je to više puta do sada. On to pokazuje permanentno. A šta ste vi pokazali? Da ne poštujete ni vaše ustavne obaveze, pokazujete da ne poštujete ni građane Srbije da makar položite zakletvu pred njima - izjavila je Brnabićeva.

Ona je dodala da su optužbe da vlast radi sa kriminalcima besmislene, s obzirom na to da je ova vlast pokazala da veruje u običan narod, u sve naše ljude.

- Ja sam jedan od najbližih saradnika Aleksandra Vučića. Uvek sam se time ponosila i ponosiću se time i u budućnosti. Ponosim se njegovom politikom vere u ljude, vere u naš narod i njihove mogućnosti. Upravo time smo došli do toga da nam je danas BDP 70 milijardi evra. Sa kojima tačno kriminalcima smo mi to radili? Sa ovim iz naučno-tehnoloških parkova, sa ovim sa naučnih instituta? Sa mladim ljudima iz startap kompanija? Sa kojima kriminalcima, sa stranim investitorima? Sa građevinskim radnicima, sa kojima smo gradili puteve i pruge? To što možemo da vodimo samostalnu spoljnu politiku je najbolji dokaz da je Aleksandar Vučić čist kao suza, jer svi bi jedva dočekali da mogu da vide Vučiću leđa, a očigledno je da za tako nešto nema puta, a narod ga iznova i iznova bira - zaključila je premijerka.