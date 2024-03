"DA VIDIMO KAKO TO RADE U EVROPI": Vučić o premeštanju birača u Nemačkoj kako bi se sprečila izborna pobeda AfD

KOMENTARIŠUĆI primer masovnog premeštanja birača u Nemačkoj, kako bi se u pojednim delovima te zemlje sprečila izborna pobeda Alternative za Nemačku (AfD), presednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će Ana Brnabić obratiti pažnju na to pitanje.

Foto: RTS printskrin

- Mislim da je to važno za naša evropska usmerenja, da vidimo koji deo kog pregovaračkog poglavlja je to deo. Zamislite, iz Male Krsne dolazi jedan birač, pa da vidimo kako to rade u Evropi - kaže on.