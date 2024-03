SMAJLOVIĆ: Tragikomično je to što je Topalko najveći uspeh opozicije, a čak ni za to nisu oni zaslužni! (VIDEO)

GOSTUJUĆI u jutarnjen programu televizije Prva, novinarka Ljiljana Smajlović komentarisala je i oduševljenje opozicije pevačem Milanom Topalovićem Topalkom.

Foto: Printscreen/@LaziDetektor

- Zanimljivo je kako je u tom delu opozicione javnosti prava zvezda postao Topalko, Marinika Tepić je rekla da on ima dar da uveseljava narod, Vladeta Janković je rekao da je oduševljen Topalkom... Kako je došlo do toga da čovek koji je svoju karijeru napravio na Pinku, čije gašenje oni traže, on u jednom danu postane njihova zvezda? - upistala je voditeljka Smajlovićevu.

- On je pao opoziciji u krilo i tragikomično je da je to najveći uspeh opozicije u poslednjih mesec dana! A pritom ni to nije proizvod njihovog rada, truda i zalaganja. U svakom slučaju je to mnogo veći uspeh nego kad se pojave sa zahtevom da se uvedu sankcije Rusiji, što ukazuje da njih nije briga za birače, već za nekoga spolja! - odgovorila je novinarka.

