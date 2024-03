"SUŠTINA JE U TOME KAKO DA SE SLOMI SRBIJA" Vučić o zahtevima opozicije - "Da biste pobedili morate da dobijete poverenje naroda"

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas Vojnotehnički institut u Žarkovu. Vučić je između ostalog, odgovarajući na pitanja novinara, govorio i o zahtevima opozicije pred nove beogradske izbore.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

- Ako predsednik skupštine bude izabran 11. marta, izbori moraju da budu do 11. ili 12. maja, mogu da budu 28. aprila ili 5. maja, a tada nam je Vaskrs, hoćete na Vaskrs da imamo izbore? Kada neko izgovara gluposti, neko mora da stane i kaže šta su zakonske norme. Niste došli ni na konsultacije da zatražite nešto, elementarne demokratske norme niste poštovali, nisu znali ni kako da zatraže raspisivanje izbora - rekao je Vučić.

- Neću da im se mešam u to, hoće ili neće na izbore. Da oni veruju u to da su izbori pokradeni, izašli bi skačući od sreće jer smo jedina zemlja koja je pozvala ODIHR da prisustvuje lokalnim izborima. Jasno im je, da biste pobedili morate da dobijete poverenje naroda. Da prihvatim laži i obmane, neću nikada. Znam da nije tema to što su izgubili beogradske izbore, zahvaljujući bahatosti je došlo i do preokreta dva meseca pre izbora. Suština je u tome kako da se slomi Srbija - dodao je predsednik.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

- U prethodnih 72 sata sa teritorije Grada Smedereva, u skladu sa zakonskim uslovima preseljeno u Beograd je jedan ili dva. Razmere krađe su nezamislive. Šta da pričate sa ljudima koji nisu u stanju da opravdaju poraz. Oni iz vladajuće partije, koji misle da mogu na bilo koji način da ostvare bolji rezulata, da im ne daj bože padne napamet, da će krivično da odgovaraju. Bolje je časno da izgubite izbore, nego nečasno da pobedite. Uvek je 10 puta bolje da časno izgubite nego da nečasno pobedite. Ko pomisli bilo šta nezakonito da uradi, krivično će da odgovara. Zadovoljan sam što su već dve preporuke ODIHR prihvaćene, je da svi učesnici izbora imaju jednaka prava da koriste prostore pod istim uslovima - dodao je predsednik Srbije.