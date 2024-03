ISPLIVALA VELIKA SRAMOTA ĐILASOVACA! Ovo govori koliko su se uplašili izbora

LIDER Stranke slobode i pravde, ali i danas glavni predstavnik politike bivše vlasti u Srbiji, Dragan Đilas i njegovi mediji po njima svojstvenom "Gebels rukopisu" napali su zaposlene u JP "BG voz i metro".

Ovo ističe Opštinski odbor Voždovac u svom saopštenju. Saopštenje prenosimo u celosti:

- Posle montiranih priloga i laži da su se građani iz Smedereva zbog glasanja prijavljivali u opštini Voždovac iako Opština ne prijavljuje prebivališta nego Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Dragan Đilas i njegovi mediji po njima svojstvenom Gebels rukopisu napali su zaposlene u JP "BG voz i metro" iznevši ortodoksnu laž da ih je predsednica opštine Voždovac primoravala da rade stranačke aktivnosti.

Kakva gnusna laž! Ovo govori koliko su se uplašili izbora i koliko im smeta i koliko ih "žulja" to što su svesni da će na beogradskim izborima doživeti fijasko.

Đilasove medije boli to što građani Voždovca podržavaju i glasaju za SNS. To je tako i tu gospodo ne možemo pomoći, ali nećemo dozvoliti da vređate i ponižavate vredne i časne ljude samo zato što su simpatizeri Srpske napredne stranke. To su naši sugrađani, porodični i pošteni ljudi koji posle svog radnog vremena imaju pravo da podrže bilo koju političku opciju, njima to garantuje Ustav Republike Srbije i ni jedan tajkun zvao se on Đilas, Šolak ili bilo ko drugi, ne može im to pravo uskratiti.

Odgovorno tvrdimo da nikada nikome nije nametnuto niti je bilo ko pod prinudom učestvovao u kampanji.

Jasno nam je da su Đilas i njegovi pajtosi paranoični jer znaju na koji način i kojim metodama su oni ucenjivali ljude zaposlene u državnom i javnom sektoru kada su bili na vlasti, ali to vreme je davno prošlo i mi obećavamo građanima Beograda i Srbije da se nikada neće ponoviti! - zaključuje se u saopštenju.

