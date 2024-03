"ORIGINAL KOPIJA NIKEZIĆ": Ministar Mali odgovorio potpredsedniku SSP-a

MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je potpredsedniku SSP-a Dušanu Nikeziću.

- Original kopija Nikezić. Originalan je Dušan Nikezić, nema šta. Adibas (da ste original bili biste Adidas) srpske politke se od 2001. godine bezuspešno motao po srpskim institucijama i do danas je prešao dugačak put do utvrđivanja autentičnosti srpskih vesti, sa fokusom na projekte koji mu izazivaju nesanicu. Nema potrebe za tolikom nervozom Nikeziću, sad će opet izbori pa možete da pokažete svoju originalnost, samo se bojim da ćete dobiti još jednu kopiju – kopiju 17. decembra kada su Vam građani pokazali šta misle o životu kada ste Vi upravljali srpskim javnim finansijama i Vaš šef Dragan Đilas usmeravao tokove novca na lične račune - napisao je Mali na svom Fejsbuk profilu.

- Šta vam više diže pritisak? To što niste započeli niti dovršili nijedan kapitalni projekat od važnosti za građane Srbije? Ili to što mi jesmo? Šta nije tačno od onoga što sam Vam već pisao? Da se na račune Vašeg šefa za njegovog mandata slilo 619 miliona evra, dok su građani prosečno primali 330 evra plate i jedva 200 evra penzije? Da je BDP 2012. godine pod vašom palicom iznosio 33 milijarde evra, a da je danas 69 milijardi sa tendencijom daljeg rasta? Da ste ruinirali srpsku ekonomiju dovodeći je do bankrota 2012. kada na računu nije bilo para ni za isplatu penzija? Da nije bilo investitora, da su našu zemlju međunarodne finansijske institucije zaobilazile označavajući nas kao zemlju sa dna evropske lestvice, koja grca u zastarelom sistemu bez mogućnosti reforme jer nije bilo volje za to? - pita se Mali.

- Zato Vama danas smeta reformisana Srbija koju smo finansijski konsolidovali jer građani vide rast plata do preko 800 evra, rast penzija do prosečnih 390, vide više od 500 novih fabrika, vide radna mesta i nezaposlenost koju smo sa Vaših 25,9 odsto spustili na devet procenata. Svaki četvrti građanin Srbije je u doba Vaše ekonomske politike bio bez posla. Bili su gladni. To im je smetalo. A šta Vama danas smeta? Vi ste i tad bili biznismen, niste bili siromašni pa ne razumete svoj narod koji je grcao? Vama danas smeta Beograd na vodi? Pa, mogli ste i Vi da raskrčite najzapušteniji deo grada i na njemu napravite projekat kojim se Srbija ponosi. Zašto niste? Jer, ta Vaša politika od dva dinara je davala baš i takve rezultate – životni standard građana Srbije od dva dinara. Nema toga više. Nećemo Vam dozvoliti da još jednom kročite u institucije iz kojih biste odlučivali o sudbini ljudi koji danas, deceniju posle vas, konačno bolje žive, bolje zarađuju, imaju posao, imaju zemlju koja će 2027. biti centar sveta, imaju zemlju koja gradi auto-puteve, škole, bolnice, pruge, razvija se infrastrukturno i privlači godišnje 4,5 milijardi evra investicija. Ne možemo da zaboravimo da ste dozvolili da 500.000 ljudi ostane bez posla. Ne možemo da zaboravimo tekovine Dragana Đilasa u srpskoj prestonici, niti možemo dozvoliti da se to ponovi sada kada smo konačno anulirali efekte Vaše štetne politike - ističe ministar Mali.

