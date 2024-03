IDEMO NA FORMIRANJE POKRETA DA BISMO ZAŠTITILI NAROD NA KiM: Vučić - Da se borimo za svoju zemlju i svoj grad, sa ljudima koji ne seju mržnju

PREDSEDNIK Srbije poručio je sa GO SNS da je najvažnije da nađemo najbolje rešenje za našu zemlju.

Nama je bitno da pronađemo najbolje moguće rešenje za našu zemlju. Da pomognemo naš narod na KiM što je više moguće, da istovremeno zemlja napreduje i raste, to nisu laki zadaci. Ići ćemo zato u formiranje pokreta da okupimo sve one ljude koji do sada nisu bili članovi naše stranke. Ja znam koliko vam je danas teško, koliko ste marljivo radili za prethodne izbore.

Sada vas molim da im pokažemo kako se bori za svoju zemlju i svoj grad, lepo, mirno, sa idejama, programima, planovima, sa ljudima koji neće da seju mržnju protiv nikog drugog, koji će na najbolji mogući način da se odnose prema ljudima. Pritisnite rukovodstva opština da razgovaraju sa narodom, a ne da se zavuku u svoje kancelarije i pričaju samo sa sobom - naglasio je Vučić obrativši se članstvu SNS.

