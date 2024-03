IZBORI U BEOGRADU KAO REFERENDUM: Ujedinjenje u velike političke blokove za glasanje u prestonici najavljuju i vlast i opozicija

SAMO što se čuo gong da će se ići na nove izbore u Beogradu, postalo je jasno da će u kampanji biti referendumska atmosfera. Sa jedne strane biće najverovatnije pokret za narod koji je najavio predsednik Aleksandar Vučić i gde bi, uz stranke vlasti trebalo da se nađu pojedinci, neparlamentarne partije kojima je zajednički cilj državno jedinstvo. Sa druge, najavljeno je i dodatno ujedinjavanje opozicije po principu nekadašnjeg DOS, gde će se okupiti stranke sa različitih političkih polova i drugačijih stavova, ali sa istom namerom - da sruše vlast.

Predsednik Vučić je najavio da će zamoliti veliki broj ljudi za koje smatra da je važno da se priključe pokretu jer razumeju poziciju u kojoj se Srbija danas nalazi i šansu koju dobijamo ukoliko do ujedinjenja dođe:

- To nije ujedinjavanje oko ministarskih funkcija, poslaničkih mesta već oko budućnosti Srbije. Želite li da pomognete svojoj zemlji, da li ćete na tome moći da dobijete proviziju ili da zaradite nešto - nećete. Ako želite dobrodošli ste, ako niste, slobodno idite kod ovih drugih, kod njih ćete možda i moći nešto da zaradite, jer samo što nisu došli na vlast kako to govore već 12 godina. Ali, nemaju nikakvih ideja i ideala.

Predlog predsednika SSP Dragana Đilasa je da "na beogradske izbore, uz uslov da se počne sa primenom preporuka ODIHR posebno kad je birački spisak u pitanju, treba izaći u formi saveza svih koji su za promene".

- Taj savez bi činile sve stranke koje su deo koalicije "Srbija protiv nasilja" i koalicije NADA, ali i sve druge stranke za koje smo svi sigurni da su opozicija ovom režimu. U okviru tog saveza posebno mesto bi trebalo da zauzmu ugledne javne ličnosti čiji bi angažman bio u skladu sa onim što je tim ljudima koji se ne bave politikom, ali se bore za bolju Srbiju, prihvatljivo - rekao je Đilas.

Srđan Barac, iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da očekuje da će se novi beogradski izbori održati u zakonskom roku, od kraja aprila do kraja maja, i da će imati referendumski karakter.

- Izbori će biti referendumski i zato su savezi realno političko funkcionisanje. Polarizacija društva u Beogradu je sve očiglednija i kristališe se neophodnost grupisanja oko političkih ideja. Očekujem turbulentnu kampanju sa puno incidenata koje će opozicija koristiti kao pogonsko gorivo za podelu društva - istakao je Barac.

Izvršni direktor CeSID Bojan Klačar naveo je da je izvesno da će se napraviti vrsta odlučivanja - za i protiv:

- Nastaju dve liste, jedna oko SNS koja će verovatno biti okupljena oko Pokreta za narod i državu, a druga oko "Srbija protiv nasilja", koje će zapravo činiti okosnicu ove kampanje i to će biti neka vrsta predreferendumske atmosfere. Referendumski narativ će posebno kreirati lista "Srbija protiv nasilja" i to će biti njihova ključna karta. Uoči ovih izbora očekuje nas približavanje nekom dvopartizmu ili dvoipopartizmu koje nije prirodno do kraja. To možda može i da utiče na eventualni odziv birača koji u tom kontekstu može biti nešto i manji. To će posebno biti slučaj ukoliko se, recimo, Nova Demokratska stranka Srbije priključi "Srbiji protiv nasilja" ili ukoliko se SPS priključi Pokretu za narod i državu.

On je rekao da očekuje da se oko Srpske napredne stranke okupe tradicionalni partneri naprednjaka, SDPS Rasima Ljajića, a smatra da će i SPS pregovarati o učešću. Takođe, misli da će se ovde naći i Zavetnici Milice Đurđević Stamenkovski, kao i Zdrava Srbija Milana Stamatovića.

Iz SPS je juče saopšteno da su opredeljeni da idu zajedno na izbore sa SNS, da treba da se nastavi razboj Beograda i Srbije i da će aktivno učestvovati u kampanji.

Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, smatra da opozicione stranke ne mogu da ostvare bolji rezultat na novim beogradskim izborima i da bi za opoziciju bilo bolje da bude konstruktivna i da ne bude protivna interesima države i naroda.

- Oni treba da budu opozicija vlasti ako ima konstruktivnih povoda, ne treba gađati, fizički uništavati institucije, nego da opozicioni milje doprinese daljem razvoju Srbije. Kakav doprinos je onoga što su radili urušavanjem institucija, u hodniku daju zakletvu za poslanike kako bi primali platu - naveo je Miletić i dodao da motivacija građana za izbore nije visoka, jer je veliki broj njih održan u prethodnih pet godina.

Ukoliko se oforme dva politička bloka, onda će verovatno na glasačkom listiću biti manje ponuda za birače nego inače. Moguće je da će među onima koji se neće svrstati biti Branimir Nestorović koji je izašao iz pokreta "Mi - glas iz naroda" i povukao sa sobom deo ljudi. Odbornik "Mi" Borislav Antonijević rekao je juče da se nada još boljim rezultatima nego u decembru prošle godine kada je ova organizacija bila iznenađenje i prešla cenzus i na beogradskom i republičkom nivou. U međuvremenu su se pocepali, pa ostaje da se vidi kako će se to odraziti na mišljenje birača.

Fila "odsvirao" kraj I TREĆI pokušaj konstituisanja beogradskog parlamenta juče je propao, što je bilo i očekivano s obzirom na to da je dan ranije doneta odluka da se ide na nove izbore. Najstariji odbornik Toma Fila (SPS) rekao je sa mesta presedavajućeg da kvoruma nema i zvanično obelodanio da neće biti formirana vlast u prestonici. Od izbora 17. decembra prošle godine trajala je "beogradska saga". Naprednjaci i socijalisti su imali većinu od 56 odbornika uz pomoć Aleksandra Jerkovića i Vesne Jekić koji su bili na listi "Mi - glas iz naroda". Međutim, SNS je insistirala na tome da imaju pun letitimitet i da svi odbornici iz "Mi" zauzmu jedinstven stav što se nije desilo.