"DA SU FER, KAO ŠTO NISU..." Premijerka o zahtevima opozicije - To nije u skladu sa međunarodnim standardima demokratije

PREMIJERKA Srbije Ana Brnabić još jednom je istakla da zahtevi opozicije da se ukloni ime i lik Aleksandar Vučića sa izbornih lista, ne postoje nigde u svetu, te da se služe princiop "ako ne možeš da ga pobediš, diskvalifikuj ga".

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

- Kao što sam rekla juče na pres konferenciji @sns_srbija - kampanja opozicije i civilnog društva koje podržava opoziciju biće fokusirana na to da @avucic ne može da pozajmi svoje ime i/ili lik nekoj od lista. Kao što su rekli i u Briselu i u Strazburu - ako bilo koja lista, bilo kad, na bilo kojim izborima u Srbiji, nosi njegovo ime, oni ne mogu da pobede. Danas kažu to je "najbazičniji uslov". A gde to još postoji? U Srbiji je Boris Tadić davao svoje ime DS-u za sve izbore na svim nivoima, pa nije bio problem. Nije bilo civilnog društva da kaže da je to nedemokratski i nefer. U Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španiji, u SAD....svuda je to dozvoljeno i uobičajena je praksa. Samo ovde opozicija i oni koji ih podržavaju misle da je fer trka samo ona u kojoj kad nekog ne možeš da pobediš, a ti ga lepo diskvalifikuješ iz trke. A, da - još jedna važna stvar: taj "najbazičniji uslov" ne postoji u preporukama @osce_odihr. Zašto? Pa zato što nije u skladu sa međunarodnim standardima demokratije. Da su fer, na ovo bi Proglas ili Građanske inicijative (i svi ostali iz tog spektra) rekli: "Pa nismo mi za demokratiju, mi smo protiv Vučića". Da su fer, kao što nisu - istakla je Brnabić.

