"NIKAKVE VEZE TO SA ISTNOM NEMA..." Vučić - Svakog dana izmisle nekog novog Vučićevog saradnika

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić tokom obraćanja javnosti pričao je i o tome kako se svaki dan mogu čuti različite priče o novim izmišljenim aferama, kako bi se narušila opšta atmosfera u Srbiji.

Foto: Novosti

- I ono što vidimo svaki dan... Tu je i stvaranje bezbrojnih besmislenih i izmišljenih afera, ponovo u svrhu opšte atmosfere. To znači da svakoga dana izmislite nekog Vučićevog saradnika - nije važno šta ste izmislili - pa ljudi kažu, ako je desetina tačno, a svakoga dana ćemo ljude time da bombardujemo, stvarno su loši, potrebni su nam neki drugi.

- Ovo sam želeo ljudima da pokažem da vide kako se to dešava, da ne mislile da je to što Rot piše izazvano stvarno brigom za situaciju Srbiji. Jeste vi videli da on ništa nije napisao o izborima na severu KiM, gde je 3,4 % izašto na izbore. To su za njega dobri, Nikakve veze to sa istinom nema, nikakvi to nisu pošteni ni posmatrači, ni posrednici... To su ljudi koji imaju svoje političke interese i želim da ljudi u Srbiji to razumeju. Ukoliko Srbija bude uspevala da drži svoj slobodarski duh, i ne bude pala pod one pod kojima je bila 12 godina kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, kada je otišla Crna Gora, kada je opljačkana, razorena cela Srbija, da će se ovakve stvari nesumnjivo nastaviti... - rekao je Vučić.