VUČIĆ: Srbija vodi samostalnu, nezavisnu politiku

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić je, na pitanje novinara da li se Srbija uskladila sa deklaracijom EU kojom se predsednik Rusije Vladimir Putin smatra odgovornim za ubistvo ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, izjavio danas da se Srbija do sada nije usaglašavala po tim pitanjima.

Foto: TV Pink

- Do sada se po takvim pitanjima nismo usaglašavali, nismo to radili, iznenadilo bi me da je drugačije. Ako vi mislite da je to tragedija i razlog da nas napadnete, ja ne mislim, mislim da je veoma važno da Srbija vodi samostalnu politiku, nezavisnu i da procenjuje od slučaja do slučaja - rekao je Vučić na konferenciji za medije na Regionalnom samitu o Planu rasta i ekonomskog približavanja.

Vučić je dodao da je zbog neizjašnjavanja po određenim pitanjima, procenat usaglašavanja Srbije sa aktima EU negde oko 64 odsto.

Na pitanje novinara da prokomentariše obraćanje Putina pred Federalnom skupštinom, Vučić je naveo da nije uspeo da prati obraćanje.

- Nisam video, dobio sam nekoliko poruka, ali bih voleo da vidim sve što je predsednik Putin govorio da bih mogao tako nešto da komentarišem, suvišem sam ozbiljan čovek da bih mogao stvari da izvlačim iz konteksta. Čuo sam da su potvrdili uvođenje "cirkona" u Rusku vojsku, video sam da su potvrdili da je raketni sistem "sarmata" gotov, to je veliko ojačanje za rusku vojsku - rekao je Vučić.