NA REDU NOVI SVEDOK: Nastavak suđenja nekadašnjem lideru tzv. OVK Hašimu Tačiju danas, pauze u procesu sve češće zbog otkaza advokata

SUĐENjE nekadašnjem lideru tzv. OVK Hašimu Tačiju ostalim komandantima Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju pred Specijalizovanim sudom u Hagu, nastavlja se danas od devet časova, a u sudnici će se naći novi svedok tužilaštva, 47. po redu.

Sajmon Loz će zastupati žrtve u Hagu

Planirano je da se ove nedelje radi do srede, a onda, prema sudskom kalendaru, ukoliko ne dođe do promene, neće biti suđenja do 18. marta. Za pauze, koje su u poslednje vreme česte u ovom procesu, "zaslužne" su promene u advokatskim timovima, jer su Tačija, ali i Seljimija napustili advokati, jer nisu bili plaćeni ili iz drugih razloga.

Protekle nedelje svedočio je Srbin kojem su u leto 1998. godine oteti i ubijeni otac i brat, a trebalo je da prođe skoro decenija do pronalaženja njihovih tela u Mališevu. Takođe, govorio je i Albanac, Hajruš Kurtaj, koji je za vreme rata vodio jedinicu tzv. OVK Agim Bajrami, a sada je zaposlen u institucijama lažne države Kosovo. On je na suđenju totalno promenio ploču u odnosu na ono što je napisao u svojoj knjizi, gde je opisao strukturu tzv. OVK, ali i u odnosu na izjave koje je dao haškim izvršiteljima, pa je pričao da nije ni bio komadant, da se ne seća posete Tačija njegovoj jedinici, da nije ništa javljao glavnom štabu paravojske, da nije imao ni telefon tokom sukoba...

Tači, Seljimi, Krasnići i Veselji terete se za ratne i zločine protiv čovečnosti, najmanje 102 ubistva, mučenja, protivpravna zatvaranja u logorima na Kosovu i Metohiji i severu Albanije.