"OSMORO SPECIJALACA ME JE KRVNIČKI TUKLO": Potresno svedočenje Dušana Obrenovića kojeg je Kurtijeva policija mučila u zatvoru (VIDEO)

MLADI Dušan Obrenović, kojeg su Kurtijevi policajci uhapsili u Zvečanu i držali više od pola godina u zatvoru bez ikakvog osnova, oglasio se na jutjub kanalu "Propovedi i predavanja" gde je izneo svoje potresno svedočenje o torturi koju je prošao.

Foto: Jutjub printskrin/ Pravoslavne Pouke, Propovedi i Predavanja

U razgovoru sa protojerejem Goranom Kovačevićem Dušan je otkrio razloge odlaska na protest u Zvečan, gde je i uhapšen pri čemu se osvrnuo i na to kroz kakav je tretman prošao u zatvorima u Gnjilanu i Podujevu.

- Odveli su me u opštinu gde su me ubacili u jednu prostoriju i počelo je osam njihovih specijalaca da me bije krvnički. Tukli su me pesnicama i šamarima njih osmorica sa fantomkama na glavi. Lice mi je celo bilo nagrđeno, nisam mogao ni da ga prepoznam. Ceo sam bio krvav i pocepan po licu, arkada mi je bila pocepana i na bradi mi se bukvalno kost videla koliko mi je bilo otkinuto parče mesa - rekao je Dušan.