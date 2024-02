EKSPO MENJA BUDUĆNOST ZEMLJE: Vučić - Pokušaćemo da budemo lideri u promenama, makar na nivou zemalja našeg ranga

PREDSEDNIKA Srbije Aleksandar Vučić otvarajući 45. Međunarodni sajam turizma u Beogradu istakao je da je Srbiji potrebno još 100 novih hotela.

Kaže da nam je potrebno 100 novih hotela, te da će Beograd biti nosilac razvoja.

Dodaje da ćemo za EKSPO uraditi mnogo toga.

- Predstavićemo zemlju kao mesto inovacija, savremenih tehnologija i jednog od lidera u veštačkoj inteligenciji, svakako, makar u nivou zemalja naše veličine i ekonomske snage. Pokušaćemo da budemo uspšeniji čak i od toga. Taj događaj menja budućnost naše zemlje. Moraćemo da gradimo još mnogo muzeja, da osnažimo našu ponudu iz sfere kulture i onoga što predstavlja turizam zajedništva i privlačenja onih koji žele da potroše svoj novac, a to što ćemo mi da zaradimo više mora da bude pravi podsticaj i nešto na čemu da zasnivamo svoje buduće delovanje i to ne samo u Beogradu - kazao je on.