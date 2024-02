RAVNOMERNI RAZVOJ: Lomnica 161. selo koje je dobilo brzi optički internet

PREDSEDNICA Vlade Republike Srbije Ana Brnabić ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović i šef delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre obišli su danas selo Lomnica, kod Despotovca, koje je u okviru Projekta izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture dobilo pristup brzom optičkom internetu.

Foto: Ministarstvo

„Ukoliko pored puteva, autoputeva, brzih saobraćajnica, regionalnih lokalnih puteva koji su apsolutni prioritet uvek za sve građane i za privredu, ne gradimo danas i digitalne puteve što znači da uvodimo brz i kvalitetan internet, onda nikako ne možemo da očekujemo da će mladi ostati da žive u selima, mestima, lokalnim zajednicama gde nemaju pristup brzom i kvalitetnom internetu. Dakle, garantovano je da će se seliti, a mi to ne želimo. Zbog toga je ovaj projekat na prvom mestu, parekselans projekat ravnomernog regionalnog razvoja. Zato što pored fizičkih puteva, digitalni putevi u 21. veku, brz i kvalitetan internet, pouzdan internet znače da će ljudi ostajati u mestima gde su i rođeni, ali i da će oni koji su sad u inostranstvu, u njih vraćati. I da će više ljudi ići u ovakve predele i da živi na mnogo kvalitetniji i lepši način zato što ima sve iste uslove kao u velikim gradskim centrima“, istakla je predsednica Vlade, Ana Brnabić.

„Lomnica, kod Despotovca, je 161. selo u Srbiji sa ukupno 25.282 domaćinstava, odnosno 70.564 stanovnika, koje je dobilo brzi optički internet, dok su u toku intenzivni radovi u još 143 sela širom Srbije u kojima je ukupno 24.513 domaćinstava, odnosno oko 69.670 stanovnika. U Lomnici već 45 domaćinstava ima brzi internet priključak, kao i izdvojeno odeljenje OŠ „Despot Stefan Visoki“ u kojem školu pohađa 16 učenika i koji će od sada imati mogućnost digitalne nastave i sadržaja, kao što imaju učenici u najurbanijim gradskim sredinama. Uvođenjem brzog interneta u selima, stvaramo nove mogućnosti i perspektive ljudima koji tamo žive. Elektronska uprava, digitalni udžbenici, elektronski dnevnik, nastava informatike i računarstva, elektronska trgovina, kao i raznovrsni digitalni sadržaji, u koje spada i digitalna televizija i video na zahtev, sada postaju dostupni ne samo u urbanim sredinama, već i u najudaljenijim ruralnim delovima Srbije. Ovo označava ne samo promenu u načinu života i učenja, već se otvaraju vrata i za nove poslovne mogućnosti“, rekao je ministar Jovanović i dodao da je do sada za finansiranje ovog projekta obezbeđeno 152,7 miliona evra i to 118 miliona evra iz izuzetno povoljnog kredita EBRD - Evropske banke za obnovu i razvoj i 34,7 miliona evra bespovratnih sredstava iz WBIF - West Balkans Investment Framework tj. fonda EU. Takođe, u opštini Despotovac je kroz projekat Povezane škole koji je Ministarstvo okončalo prošle godine, završena izgradnja lokalne računarske mreže u 6 osnovnih i srednjih škola, dok je na Akademsku mrežu RS (AMRES) povezano 29 osnovnih, srednjih škola i izdvojenih odeljenja.

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre rekao je da se kroz digitalizaciju povećava socijalna pravda, ali i ekonomski potencijal.

„Republika Srbije je do sada dosta sredstava uložila u digitalizaciju i ruku pod ruku sarađuje sa Evropskom unijom da ova revolucija dođe do svakog i najudaljenijeg kraja u zemlji. Zato se Srbija pridružila zajedničkom programu, projektu super računarstva, to jest digitalnog ekosistema“, rekao je Žiofre.

Tokom posete OŠ „Despot Stefan Visoki“ u selu Lomnica, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija opremilo je školu sa laptop računarom, multifunkcionalnim skenerom i pametnom tablom.

Obilasku selu Lomnica prisustvovali su i predsednik opštine Despotovac Zlatko Marjanović, generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić, direktor Rominga Mihailo Mrđa i predstavnik EBRD , Milan Subotić.

Projekat uvođenja brzog interneta tj. izgradnje širokopojasne telekomunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije je projekat od strateškog značaja koje organizuje Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, sa ciljem povezivanja izdvojenih odeljenja osnovnih škola i domaćinstava na brzi internet. Prva faza ovog projekta obuhvata izgradnju približno 4.700 km optičkih trasa, za oko 700 ruralnih naselja, blizu 120.000 domaćinstava i oko 730 škola, dok će završetkom druge i treće faze, do kraja 2025. godine, preko 99% domaćinstava u RS imati fiksni optički pristup internetu, brzine preko 100 Mbps.

Napredak u realizaciji ovog projekta i plan za povezivanje sela se nalazi na sajtu Ministarstva mit.gov.rs.