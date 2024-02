SUTRA OTVARANJE 45. MEĐUNARODNOG SAJMA TURIZMA: Prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanom otvaranju 45. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Svečano otvaranje je u 18.00 časova, na Beogradskom sajmu, u Hali 4, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Sajam će se održati u periodu od 22. do 25. februara i okupiće gotovo 400 izlagača iz više od 27 zemalja, najavio je ranije Beogradski sajam.

Grčka je zemlja partner, a sajam će, kako su najavili organizatori, zajedno sa predsednikom Srbije svečano otvoriti i grčka ministarka turizma Olga Kefalogiani. Paralelno sa ovim sajmom, u halama 2A i 2C, odvijaće se i 19. Međunarodni sajam ugostiteljske opreme "Horeka" pod sloganom "Poslužite se".

Na sajmu će prvi put nastupiti Kambodža, Ekvador, Sveta Lucija i Libija. Zemlje koje se vraćaju i ponovo će učestvovati su Indonezija, Kuba i Sao Tome i Principe. U paviljonu Nacionalne turističke organizacije Grčke, biće prisutni izlagači iz cele zemlje, od regionalnih predstavnika, turističkih organizacija iz najpopularnijih grčkih destinacija do profesionalnih udruženja.

Srbija će svoje turističke adute predstaviti u hali četiri Beogradskog sajma kroz nastupe Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, Turističke organizacije Vojvodine, kao i mnogobrojnih regionalnih i lokalnih turističkih organizacija iz svih delova Srbije.

Turistička organizacija Srbije predstaviće se pod sloganom "Srbija. Doživi!", a pored aktivnog odmora akcenat će biti na bogatstvu različitosti, kroz promociju novih brošura pod nazivom "Uporište duhovnosti" i "Moj Dunav".

Među izlagačima Turističke organizacije Srbije su Ministarstvo turizma i omladine, Skijališta Srbije, Zavod za zaštitu prirode, Prirodnjački centar Svilajnac i Agencija za bezbednost saobraćaja Nastup Turističke organizacije Beograda biće u znaku predstojeće izložbe Ekspo 2027, kada će direktor Miodrag Popović potpisati protokol o promotivnoj saradnji između Ekspa 2027 i ove organizacije i sastati se sa predstavnicima turističkih organizacija iz Izmira, radi proširenja turističke saradnje sa Turskom.

Turistička organizacija Beograda predstaviće različite manifestacije koje nude beogradske opštine.

Učesnicima i turističkim agencijama iz zemlje i inostranstva i ove godine je bio dostupan B2B portal namenjen za registraciju kako izlagača, tako i poslovnih posetilaca. Putem tog portala, više od 100 profesionalnih kupaca zakazalo je više od 500 poslovnih sastanaka.

Međunarodni sajam ugostiteljske opreme "Horeka" okupiće domaće i inostrane kompanije koje se bave proizvodnjom, distribucijom i prodajom hotelskog i ugostiteljskog nameštaja, opreme za kuhinje, restorane i barove, kao i novim trendovima poslovanja.

Radno vreme sajma biće od 22. do 24. februara od 10 do 19 časova, a u nedelju 25. februara od 10 do 18 časova. Cena pojedinačne ulaznice je 500 dinara. Grupna ulaznica (najmanje osam osoba) košta 400 dinara, dok poslovna ulaznica sa paketom pogodnosti iznosi 3.000 dinara. Cena parking mesta iznosi 200 dinara po satu.

