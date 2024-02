VUČIĆ POSLE SASTANKA SA LAJČAKOM I BORELJOM: Očekujem poziv u Brisel narednih dana i nadam se nekom rešenju...

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić se tokom obraćanja iz Minhena osvrnuo na današnji sastanak sa visokim predstavnikom EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednikom Evropske komisije Žozepom Boreljom i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom.

- EU ili nema ili ne želi da primeni mehanizme prema Prištini koja pokušava na svaki način da očisti Kosovo od Srba. To je ono što sam mogao da vidim kroz odgovore. Mi smo rekli da smo spremni da prisustvujemo svakom razgovoru, ali da želimo da vidimo rezultate, a ne da se samo od Srbije traži a da Priština nikad ništa ne ispunjava. Posebno smo govorili o dinaru, to je sve veći problem za nas. Tu je u pitanju jedna od podmuklih laži Aljbina Kurtija. On je ovde saopštio svima da smo u tromesečnom tranzicionom periodu, što su oni jedva dočekali da odlože neku svoju obavezu za tri meseca. To se odnosi na sledeće - da kad uhvati vas ili bilo koga drugog sa dinarima u džepu, da neće otimati te dinare. A kako će ljudi dobijati dinare u naredna 3 meseca nema rešenja, pošto zaustavlja transfer novca na bilo koji način. A o institucijama, njih 902 da i ne govorim. Za to nema rešenja, tako da očekujem poziv u Brisel narednih dana i nadam se nekom rešenju. Ne mogu ja da kažem ništa loše o Borelju, on je normalan korektan čovek, na kraju krajeva i razume to što se događa, ali slaba vajda što se srpskog naroda tiče i što se svih nas tiče - rekao je predsednik nakon sastanka sa Boreljom i Lajčakom.

