BAHATE NEZNALICE HOĆE DA UKINU ZAKON: Vučić poručio opoziciji - Hvala što ste priznali da ne možete da me pobedite

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom pauze na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji obratio se medijima iz Srbije.

Foto: Printskrin TV Pink

O izjavama "Proglasa" predsednik je rekao:

- Ti uslovi pokazuju stepen njihovog neznanja i bahatosti. Oni danas imaju uvid u birački spisak. I to možete da proverite i danas i uvek. Nikada ništa neće da urade, osim što će da lažu za adrese. Tako su i žive proglašavali mrtvima, što je strašno. Sve je to upakovano zbog jedne stvari. Oni hoće da ukinu Zakon i da kažu da je njihova politička želja i volja jer su oni tobož moralna veritkala društva. "Mi smo odlučili nema izbora, ako se Vučićevo ime pojavi". Hvala vam što priznajete da me nikad nećete pobediti. U skladu sa zakonom je da bilo koja lista nosi bilo koje ime. Kažu oni " Vučić se ne ponaša protivzakonito, već je problem što ne možemo da ga pobedimo" - kaže on.

Vučić dodaje da ako bude novih beogradskih izbora, onda će se čekati do 1. ili 2. marta.

- To su zakonski rokovi. Nema to sviđa se Perici, Jovici... Nego imate zakon. Neće bilo čija politička volja da ruši institucije Srbije - izjavio je predsednik i dodao "sačuvaj me Bože njih i njihovog morala".