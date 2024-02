VUČIĆ OTKRIO KOJE ORUŽJE PUTIN NIKOME NE DA: Napravio je revoluciju tokom rata - čak ni Belorusiji nije dao

PREDSEDNIK Republike Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije u kompleksu Niške tvrđave, a posebno je zastao na štandu sa bespilotnom letelicom "gavran".

- Ja imam veliku nadu u vas da ovo uradite. Gavran mi je velika nada i želja, platićemo šta god treba, samo da nam do maja, juna sledeće godine uđe u naoružanje. Znači da nam uđe u TOC do oktobra - rekao je Vučić, na šta su mu odgovorili da ako se radi sa elektromotorom, da će biti do kraja sledeće godine.

Gavran ima domet do 50 kilometara i može 10 minuta da kruži iznad cilja pre nego što dejstvuje. Pogađa cilj pod višim uglom od 90 stepeni, po čemu je posebno ubojit.

Putin ne da nikome "lancet"

Na konstataciju da će "gavran" delovati slično kao ruski "lancet", Vučić je rekao:

- A niste se dočepali nijednog "lanceta", ne da Putin nikome "lancet", nije ni Belorusiji dao. Uradili su ga na početku i napravio je revoluciju tokom rata. Sve može, ali "lancete" nije dao nikome i niko ne može da uhvati kako su to napravili - rekao je Vučić.

Predsediku su rekli da je sledeći korak modernizacija "gavrana" sa SUS motorom, kako bi domet bio 150 kilometara.

- Ajde prvo uradite ovo, završite, pa nek se neko drugi bavi razvojem - rekao je Vučić.