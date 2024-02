TO JE JEDINA STVAR KOJU MI JE ŠOJGU REKAO ZA NAŠE PUŠKE: Vučić - Sto puta sam vas molio, napravite da to bude

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije u kompleksu Niške tvrđave.

Foto: Novosti

Vučić je prišao jednom mladom tenkisti koji mu je rekao da ima 25 godina i da je iz Beograda.

- Vidi ga, momak i po. Najmanje vojnika imamo iz Beograda i Novog Sada. Sada ćete brže da napredujete - rekao mu je Vučić, a onda prišao i rekao da pokaže pušku.

- Sto puta sam vas molio da okvir bude transparentan i da vojnik može da vidi koliko mu je metaka ostalo. I dalje to nismo uradili. Napravite da to svuda bude - rekao je Vučić pa otkrio da je to jedina stvar koju mu je Šojgu rekao za naše automate i puške.

Foto: Novosti

- Rekao mi je - mora da mu magacin bude transparentan da vojnik zna koliko mu je metaka ostalo - rekao je Vučić.