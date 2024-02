MALOVIĆ: Milivojević opet targetirao Vučića kao potencijalnu metu

NA DRUŠTVENOJ mreži "Iks" danas je bivši svinjar, bivši otporaš i samoproglašeni antikomunista Srđan Milivojević opet targetirao Aleksandra Vučića kao potencijalnu metu nazivajući ga lopovom, izdajnikom i šefom mafije, izjavio je Branislav Malović, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Foto Novosti

- Bez obzira na to što za Srđana Milivojevića lično mislim da je najveći cirkusant u poslednjim skupštinskim sazivima, mislim da država i nadležni organi treba da reaguju povodom njegovih izjava, jer ovo nije prvi put da se bavi targetiranjem članova porodice Vučić - rekao je Malović.

- Ovo što piše i radi Srđan Milivojević, koliko god se činilo naivnim, uopšte to nije. To je deo smišljenog plana gde u manje od 24 časa novinar plaćeničke televizije Nova S, izvesni Veljković sve navijače Crvene zvezde nazove izdajnicima, malo nakon toga Marinika Tepić 6,5 miliona Srba proglasi malim i lažnim, jer valjda samo Evropska unija ima prave birače i to njih 400 miliona i na kraju se oglašava Milivojević sa spornim tvitom.

- Ovakvim delovanjem srpske opozicije i odnosom prema najvišim državnim zvaničnicima, ali i institucijama ove zemlje polako, ali sistematski svaki vid nenormalnosti postaje normalan i daje za pravo mnogim usijanim glavama da deluju suprotno zakonima Republike Srbije i potencijalno ugroze nečiju bezbednost - zaključio je on.