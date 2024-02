ZAKASNILI ZA ŽALBU: Ustavni sud odbio predstavke predstavnika Demokratske stranke o verifikaciji mandata

USTAVNI sud je prekjuče, kako nezvanično saznaju „Novosti“ odbacio kao neblagovremenu žalbu portparolke Demokratske stranke Alise Kockar protiv odluke Skupštine Srbije da verifikuje mandate poslanika.

Foto M. Anđela

Ona je, prema našim izvorima iz Ustavnog suda, dostavila žalbu pravosudnoj instituciji osmog februara u 13.10 časova, dok je potvrđivanje mandata završeno šestog februara u 10.35 časova, što znači da je žalba bila podneta po isteku zakonskog roka od 48 časova.

U petak je nekoliko predstavnika Demokratske stranke, uključujući i podnositeljku žalbe Alisu Kockar došlo pred Ustavni sud i podnelo žalbu, tvrdeći da madati nisu smeli da budu potvrđeni, jer se Ustavni sud još nije odredio prema žalbama koje su podnete zbog navodnih neregularnosti na izborma održanim 17. decembra prošle godine.

Izvor blizak Ustavnom sudu smatra i da lista "Srbija protiv nasilja" iznoseći neproverene i netačne informacije u javnosti, direktno utiče na nezavisnost ovog organa.

U četvrtak 8. februara Sofija Mandić iz koalicije Srbija protiv nasilja, i sama podnosilac zahteva pred Ustavnim sudom, pa samim tim i učesnik u postupku je izjavila: "Kako naše institucije rade svoj posao vrlo slikovito pokazuje primer Ustavnog suda Srbije koji je danas, u danu kada se u EP glasalo o Rezoluciji, zasedao i raspravljao o zahtevima koalicije SPN da se ponište izbori. Međutim, nije tačno da se na sednici na dnevnom redu nalazila tačka o poništenju izbora – otkriva izvor „Novosti“. - Na sednici Velikog veća kojeg čine osam sudija bilo je reči o zahtevu za rešavanje sukoba nadležnosti između Gradske izborne komisije i Republičke izborne komisije, koji je takođe podnet od strane predstavnika "Srbije protiv nasilja". To nije izborni spor. Neistina je i da su sudije navodno raspravljale o zahtevu za poništenje izbora do 21 čas tog dana kao i to da se raspravljalo o poništenju izbora.

Zloupotrebljavaju svoja prava NAŠ sagovornik blizak Ustavnom sudu smatra da „Srbija protiv nasilja“, optužujući državne organe da im ne obezbeđuju delotvornu zaštitu ,oni zloupotrebljavaju svoja prava namerno podnoseći pravna sredstva za zaštitu po isteku roka, svesni da je jedini pravni odgovor institucija, u takvom slučaju, odbacivanje njihovog zahteva. On napominje da će „takvi slučajevi vršenja sistematskog pritiska na nezavisnost institucije kao što je Ustavni sud biti sigurno registrovani u izveštajima nepristrasnih međunarodno pravnih institucija o stanju u Srbiji nakon izbora“.