VUČIĆ NA SVEČANOJ SVETOSAVSKOJ AKADEMIJI U SKOPLJU: Naša Srbija je izabrala put slobode, suvereniteta i nezavisnosti (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je na svečanoj Svetosavskoj akademiji u Skoplju.

Foto: Novosti

Vučić je u svečanu salu ušao sa makedonskim kolegom Stevom Pendarovskim. Obojica su pozdravljeni aplauzom prilikom ulaska.

Svečanost je počela intoniranjem himne Republike Srbije Bože pravde.

Među prisutnima na svečanoj Svetosavskoj akademiji su i Nikola Selaković, Arno Gujon, Pero Antić, Igor Mirović i mnogi drugi.

Na kraju ceremonije dodeljena je Svetosavska povelja pesniku i književniku Vladi Uroševiću, nakon čega se okupljenima obratio Igor Mirović.

Vučić: Priča o Svetom Savi staje u jednu jedinu reč - izbor

Predsednik Srbije izjavio je da je veoma srećan što je u Skoplju i što je prvi predsednik koji se obraća na ovakav način.

- To mi je dodatna obaveza i još veća odgovornost za budućnost - kazao je Vučić.

On se zahvalio i košarkašu Peri Antiću što je uvek bio uz srpski i makedonski narod.

Kako kaže, priča o Svetom Savi staje u jednu jedinu reč - izbor.

Danas takođe imamo izbor - slobodu, ili sizerenstvo, nezavisnost ili vazalstvo, suverenitet ili podaništvo, kaže Vučić.

Foto: Novosti

- Naša Srbija je izabrala put slobode, suvereniteta i nezavisnosti - kazao je on.

- Danas je Srbija neutralna i samostalna zemlja, i neće nikome dozvoliti nekome drugom da čuva njeno nebo. Nije lako biti na evropskom putu, a ne odreći se svojih tradicionalnim prijateljima, ne okrenuti im leđa u teškim trenucima - dodao je on.

Vučić ističe da poput Svetog Save biramo način na koji ostvarujemo svoje ciljeve.

- Jasno nam je kao i njemu da su mir i jedinstvo jedini način opstanka. Baš kao što je znao i da je politika veština mogućeg, pa je krunu tražio na zapadu, a arhiepiskopiju na istoku. Izabrao je školu, zakone, učenje i red. Budućnost svih nas nije moguća bez 800 godina ovih postulata. Ropstvo se danas zasniva na neznanju, na zaostajanju. To je znao i Sveti Sava, zato je učio i prevodio. Ostavio je u amanet svojim učenicima da podučavaju druge - rekao je predsednik Srbije.

Foto: Novosti

Predsednik kaže da je Sveti Sava sa pravom zvan ocem crkve i škole.

Dodao je da moramo postaviti jasna pravila za one koji dolaze posle nas, i podsetio i da je Sveti Sava svoje najvažnije delo nazvao "Zakonopravilom".

- Godinama sam se pitao kako je Sveti Sava ostao najvažnija ličnost naše istorije. Zahvaljujući Domentijanu, video sam da je proputovao ceo svet, da je stvorio neprevaziđeni zakon u Srba. Tom njegovom "Krmčijom" mi krmarimo burnim morima, i nadam se ne činimo greške. Vladika Nikolaj piše da je Sveti Sava, kada je kao mladić došao u manastir Vatoped, video veličanstvenost Vizantije. On postaje renesansni um pre renesanse. On je naš prvi pisac, diplomata, prosvetitelj, prvi zakonopisac. On je temelj naše civilizacije - kazao je Vučić.

Mi Srbi, uz majku i Boga, prizivamo i duh Svetog Save, kazao je predsednik, citirajuću Dučića.

- Sledeći misao naših velikana mi vraćamo svoj dug Svetom Savi, gradeći škole, univerzitete. Ja bih dodao samo još nekoliko reči, o dobrim ljudima koji žive u Severnoj Makedoniji, i našoj braći Makedoncima. Ovo mi nisu pisali, sam ću reći to. Predsednik sam Srbije i ne plašim se da kažem. Nama su Makedonci najbliži narod, mi bliže od Makedonaca nemamo. To neskriveno i jasno kažem svima, i ništa ne tražimo od vaše zemlje - kazao je on.

Predsednik dodaje da nikada neće tražiti ni promene Ustava Severne Makedonije, niti nametati bilo kakve uslove.

- Mi od vas očekujemo jedino da prihvatite našu bratski ispruženu ruku, nijedan problem nemamo. Kada igra vaša reprezentacija, da imate mnogo više navijača van Severne Makedonije, samo malo severno od vas, i znajte da smo uvek uz vas. Rekao sam da bližih od vas nemamo, ali moramo to postaviti na racionalne noge - rekao je Vučić.

On kaže da smo pre nekoliko dana postavili velike ciljeve, u želji da izgradimo Srbiju.

- Verujem da ćemo do 2027. imati BDP veći od 100 milijardi evra. Više nego tri puta više ćemo stvoriti za tih nekoliko godina. Ali to možemo samo uz vašu pomoć. Pozivam našu braću i prijatelje Makedonce da učestvuju u velikom projektu EXPO 2027. Trebaće nam izvođači, projektanti, radnici... Pozivam da to zajednički pripremimo, pa da imate najveći i najlepši štand - kazao je predsednik.

Dodaje da nikada neće nagovarati Skoplje na bilo šta, i samo moli sve da čuvamo sjajne odnose.

- Umorio sam vas večeras, a sada je vreme da svi zajedno uskliknemo s ljubavlju. Srećan vam praznik, živela Srbija - rekao je na kraju govora predsednik.

Stevandić: Pripadamo duhu, narodu i kulturi koje nema granice

Predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da pripadamo duhu, narodu i kulturi koje nema granice, i da je taj duh nastao pregalaštvom Svetog Save.

- On je prvo mirio braću, pa nas mirio sa komšijama. To je težak posao, na koji se čeka i po osam vekova, a predsednik Srbije to radi i danas. Nadam se da nas budućnost više nikada neće razdvajati - rekao je on.

Stevandić kaže da svima želi da nastave da se druže ovako, i da jedni druge posećuju tokom velikih praznika.

- Najveće vam hvala, i neka nam je sretan Savindan - rekao je predsednik Skupštine Republike Srpske.

Obraćanje Ivana Stoilkovića

Predsednik organizacionog odbora Svetosavske akademije Ivan Stoilković je zatim otvorio manifestaciju.

On je rekao da ima velika očekivanja, iz razloga što na kraju svake akademije svako kaže da je upravo ova manifestacija bila najbolja.

- A pred nama su visoka očekivanja da svaka sledeća bude bolja. Mi smo u svaku Svetosavsku akademiju do sada utkali puno ljubavi, samopregora i rada. Ponosni smo, i ja i moj tim, na sve akademije koje smo do sada organizovali - rekao je Stoilković.

On kaže da je neko video da sve što radi njegov tim ima efetka i u javnosti i u makedonskom društvu.

- Predsednik Vučić je već godinama pokrovitelj ove manifestacije, a dočekali smo i da prvi put u istoriji Srbije i Makedonije predsednik Srbije poseti i Srbe u Makedoniji. Veće priznanje niste mogli da nam učinite - kazao je Stoilković, i dodao da je Vučić neprikosnoveni lider srpskog naroda.

Foto: Novosti

Obraćanje Steva Pendarovskog

Predsednik Severne Makedonije je pozdravio sve prisutne, i rekao je da nas svaki praznik podseća na prošla vremena.

- Ovaj važan dan je posvećen velikom duhovniku i prosvetitelju Svetom Savi, koji je stvorio trajne vrednosti. Veliki prioritet makedonske države je negovanje zajedničkog života svih manjina. Srpska zajednica je nerazdvojni deo makedonskog društva - kazao je on.

Obraćanje Dimitra Kovačevskog

Predsednik Vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je čestitao dan jednog od najvećih Srba u istoriji.

- On je bio duhovni tvorac ideje o srpskoj državnosti. Sveti Sava, nacionalni dan srpske zajednice u Makedoniji, nas obavezuje na zajedništvo, na širenje ljubavi. Slavljenjem Svetog Save slavimo trajne vrednosti, one koje će opstati generacijama - rekao je on.

Kovačevski je rekao da je Severna Makedonija siguran dom za sve koji žive u njoj, i dodaje da su odnosi naše dve zemlje čvršći nego ikada.

- Dan Svetog Save je za nas poziv na zajedništvo. Misija ovog svetitelja bila je zajedništvo i povezivanje ljudi. Poštovani Srbi, građani Kumanova, gde svaka druga kuća ima nekog ko je Srbin. Zato Kumanovo sa svojom raznolikošću predstavlja jedan od najlepših gradova. Republika Severna Makedonija je naš topao i zajednički dom, rekao je Kovačevski i zahvalio se Vučiću na mnogim inicijativama koje je inicirao i od kojih korist imaju građani Severne Makedonije, naročito na inicijativi Otvoreni Balkan.

- Ima neka sila u Svetom Savi - rekao je Kovačevski i ispričao ličnu priču iz svoje porodice, o zavetu koji je njegova baba ostavila njegovoj porodici da poštuju ovog sveca