GDE JE DRAGAN ĐILAS DOK OPOZICIONI BROD TONE? Bulatović poručio: Treba da ostane u mišijoj rupi u kojoj se i sakrio

DEJAN Bulatović, narodni poslanik na listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, komentarisao je jučerašnje proteste opozicije i uputio zašto se ni na jednim dosad nije obratio njihov vođa Dragan Đilas.

Foto: Printscreen

- Potpuno prazne ulice Beograda baš u vreme kada opozicija zakaže protestnu šetnju, već su ustaljeni pokazatelj da Bela lađa kojom plove Đilas i njegova prljava svita nezaustavljivo hrli ka bezdanu srpske politike. Nasilje, institucionalno, verbalno i društveno koje su izabrali kao svoje glavno oružje pokazalo se kao idealno za samouništenje krnjih petooktobarskih repova. Jedan od tih repova iz doba potpunog uništenja Srbije, Srđan Milivojević koji prednjači u političkoj alavosti i bezumnosti, jedini je bio juče koji se od samozvanih lidera opozicije latio mikrofona kako bi se obratio praznoj ulici. Što je glava praznija - to je jezik bezobrazniji i to je jedino što je juče moglo da se primeti dok je govorio istaknuti potrčko Dragana Đilasa. Zašto se sam Đilas ni jednom nije obratio na protestima koje organizuje? Jer zna da bi to bilo zadnje što bi uradio kao političar i da bi ga ljudi motkama oterali - rekao je narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, Dejan Bulatović.

- I dok opozicionari prevrću kamenčiće u potrazi za rupom u koju se njihov lider mašinskog mozga sakrio, glavna manipulatorka i uništiteljka svega srpskog i narodnog, Marinika Tepić odlučila je da udari na svakog ko pokuša da baci senku na njen tron, pa je tako juče optužila firmu „Asseco“ da je izvela hakerski napad na EPS, a već danas svim snagama udara po Savi Manojloviću koji oštro kritikuje nju i njenog nosača torbe Dragana Đilasa. Dakle, na snazi je međusobno ujedanje besnih hijena kojima je po ko zna koji put izmakla izborna pobeda. Toliko su nesposobni, ljigavi i prljavi da nema te Evrope, evropskog Parlamenta niti senatora Menendeza koji tu mogu da pomognu - konstatovao je Bulatović.

- Jedini cilj koji opozicija ima jeste da nasilnim vaninstitucionalnim putem dođe do vlasti, ugrožavajući usput bezbednost i život predsednika Vučića i njegove porodice svakodnevnim razapinjanjem u njihovim medijima koje kontroliše Đilas. Međutim, stvar je jasna. Narod Srbije je iskazao svoje apsolutno poverenje politici Aleksandra Vučića i to je ono što boli Dragana Đilasa - prezir ovog naroda za sve malverzacije i uništenje Beograda i Srbije za koje je bio odgovoran dok je bio na vlasti. Narod ne zaboravlja i to bi Đilas morao da zapamti i da ostane u mišijoj rupi u kojoj se sakrio - zaključio je Bulatović.