VUČIĆ SAOPŠTIO ODLIČNE VESTI: Do kraja meseca završavamo porodilište u Vranju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je sjane vesti za Vranje, koje se tiču izgradnje porodilišta.

- Podigli smo stopu fertiliteta sa 1,46 na 1,63, a deo našeg programa je da je dignemo još više, porodilište u Vranju završavamo do maja meseca, i biće najmodernije, tamo se rodi 1249 beba godišnje, a kada bismo imali u Vranju 1600 do 1700 beba, to bi bio spas - rekao je predsednik tokom obilaska manastira Lepčince kod Vranja.