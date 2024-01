VUČIĆ IZ SKOPLJA: Za nas su ključne zelene linije, za koji dan pobadamo šipove za EKSPO (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Skoplju gde je prisustvovao susretu „Zapadni Balkan i EU“ i sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u Skoplju.

Vučić se nakon panel-diskusije obratio srpskim medijima.

- Imali smo nekoliko stvari za koje misli mda su važne. naravno, uvke bude nekih neprijatnih detalja, ali ne želim o otme da govorim. Sinoć smo imali sastanak o Otvorenom Balkanu, sada u 2 sata potpisujemo prootkol.

- Od 1. marta bi trebalo da stupi na snagu slobodno tržište rada za Srbiju, Severnu Makedoniju i Aabaniju. To je za nas velika i važna vest, mislim da će da doprinese stvaranju dobrog poslovnog ambijenta za nas i strane kompanije i pravljenje tržišta radne snage koje nije 6,7 miliona, već sa Albanijom i SM se približavamo na 11 miliona stanovnika - kaže predsednik.

- Posle sinoćnjeg sastanka s liderima Z. Balkana imali smo susret sa O Brajanom i večeru kojoj su prisustvovali svi - i Kurti i Rama, predstavnika Albanaca iz S. Makedonije Alji Ahmeti...

- Mi u ovom trenutku imamo gotovo 4,5 milijarde, lik vidniji smo od mnogih zemalja EU, i nemamo potrebu za izlazak na finansija tržišta ili zaduživanjem. Nivo javnog duga je na nivou od 52 posto, što je jak odobro kontrolisano - kaže on.

- Ukoliko mi budemo do aprila usvojimo legislativu, da parlament izabere vladu najkasnije do 15. marta, da probamo do kraja marta izglasamo važne zakone, kako bi EU u aprilu mogli da donesu određene odluke. Prvo raspoređivanje suma novca mogli bi biti u maju ili početkom juna ,pre njihovih izbora 9. juna.

- Za nas je još važnije zelene trake za naše kamione. Smanjili bi operativne troškove i na tome ćemo da radimo. To je za nas suštinsko pitanje, a ne novac. Naše strukturalne stvari su nam bitnije.

- Dobro je što je jeddina tema bila ekonomija. Ova godina je najlošija za svet u poslednjih 30 godina u celom svetu. Jedna od 2 najlošije uz kovid godinu. Za nas nije bila tako loša, imamo znatno veću stopu rasta nego što je evropski prosek. Naš cilj uvek mora da bude 4 posto. Prdviđaju nam rast 3,5, što je četiri puta više od evropskog proseka. To je za nas bitno kak obi završili sve projekte koje smo započeli.

Odgovarajući na pitanje o izborima, Vučić kaže da je Srbija je suverena zemlja i kako kaže, ovo su bili najčistiji izbori sa najmanje prigovora, žalbi.

- Nisam zaintesresovan da budem babica i bejbisiterka za one koji gube izbore 11 godina. O unapređenju izbornog procesa uvek sam spreman da o tome razgovaram i to sagledam. Nemojte da unižavate svoju zemlju, Srbija je nezavisna i suverena zemlja.

- Nekima je smetao Otvoreni Balkan, zbog toga što oni nisu upravljali volanom. Otovreni Balkan je inicijativa ljudi sa Balkana. Sami smo seli i dogovorili se, nije nas neko postavio na sto i naredio kako treba da izgleda. Uvek ćemo biti u Berlinskom procesu i saslušati svaku stvar.

- Nadam se da će vlada biti formirana do 15. marta - kaže on.

- Sad je ta trka da stignemo ono što smo zamislili. Za koj idan polažemo šipove za EKSPo, pripremni radovi su urađeni, trajali su 7, 8 meseci. Za 7, 8 dana idemo na postavljaenje šipova - kaže on.

Vučić kaže da će na cionalni stadion biti jedan od tri najlepša u Evropi.

- Razgovarao sam sa O'Brajanom o pokušaju Prištine da ukine dinar, nastavićemo razgovore po tom pitanju - navodi on.

- Od 2021. godine 10 važnih dogovora kroz CEFTU nije moglo da prođe. Deset odluka imate na usvajanje, zato što jedna članica to blokira. Pogodite koja. Ono što je važno što su Kopman i O Brajan rekli da onaj ko zaustavlja druge u narednom periodu, zaustavljaće u stvari sebe - kaže Vučić.

Vučić je, između ostalog, odgovorio na pitanje "Novosti" o tome da li je sa drugim liderima iz regiona, koji su prisutni na susretu u Skoplju razgovarao o EKSPU u Beogradu, i kakva su njihova mišljenja o tome.

- Pričali smo sinoć, dugo je to trajalo. Mi smo prvo imali sastanak ovde, pa smo onda išli u vinariju, dugo je to trajalo, do 11 sati skoro. Razgovarali smo o svemu, neki od njih su već gledali,to što smo govorili, a neki će tek da pogledaju. Ovi stranci su sve videli, njima je to posao, oni su ažurni i marljivo rade svoj posao. Mi imamo rasprave gde nam je izvor rasta. To nije pitanje dobrih želja, kao što je kod nas u Srbiji neretko slučaj. To je kao kod nas, kad god ko štrajkuje, ajmo da mu pomognemo, a od koga da uzmemo? A jeste li sigurni da je to pravilno? A jeste li sigurni da nam to neće otvoriti Pandorinu kutiju na nekoj drugoj strani? Kada idete ulicom, pa vas pita neko "ja nemam dovoljno novca" - hoćete li svakom moći da date ko vam traži taj novac. Iako biste želeli da neko m siromahu pomognete, nekom prosjaku, kojih, uzgred budi rečeno, kod nas ima mnogo manje nego u bilo kojoj drugoj zemlji Evropske unije.

Stopa rizika od siromaštva je niža kod nas nego u Italiji i u mnogim drugim zemljama EU. I to ne po našim merilima i brojevima, već po merilima Svetske banke i ostalih relevantnih institucija. Moraćemo tu još mnogo da uradimo, posebno za one koji imaju najniža primanja i penzije, da bismo taj rizik dalje smanjivali za još petinu u naredne tri godine. Mnogo entuzijazma i mnogo energije imamo, zato je važno da sve ove političke i regionalne probleme rešavamo na miru, da strukturalno reformišemo svoju zemlju koliko god je to moguće. I u ovome će biti problema za nas.

Ja sam danas istakao jedan. Kažu da se odreknemo subvencija za investitore. Do 2025, 2026 - pa vi kažete ne možemo ni do 27., jer nam niste rekli da ćemo tada da uđemo u Evropsku uniju, jer naša je obaveza da se to desi dok ne uđemo u EU. Već su počeli ti naši razgovori oko toga, borba je za sve. Ako imate investitora koji je dugoorčno obezbedio i koji će vam biti tu 10, 20, 50 godina onda ste napravili veliki i dobar rezultat i pare vam se višestruko vraćaju. Mi toga da se odreknemo ne možemo. Ima tu i drugih stvari. Tu je i njihova borba protiv Kineza.

Biće borba, ali spremni smo za argumentaciju, spremni smo za argumentaciju. Ali mi uvek imamo u vidu svoj rast, svoju zemlju, i naravno povezivanje - bez povezivanja nema ničega - ne možete da pravite put od livade do livade, a da nemate povezano dalje na novi put i na drugi put na ovoj strani. To su stvari na kojima moramo da radimo - rekao je predsednik na pitanje "Novosti".

- O litijumu sam govorio uvek isto, isto mislim i danas. To je belo zlato, naše blago, ako smo dovoljno glup ida se jedini odreknemo svoje nafte i blaga, pa odlično, nemam nikakav problem sa tim. Prethodna vlada nije mogla da izdrži pritisak - rekao je Vučić.

Vučić je rekao o eksploataciji litijuma, da se on pita, sutra ujutru bi počeli.

- Ali uz sve najviše ekološke standarde - kaže on.

Vučić je pitao da mu navedu jednu sferu društvenog života u kojoj su danas lošiji rezultati.

Novinar N1 je dobacio - mediji.

- Kako mediji kad imamo vas tako slobodne? Mi nismo nikoga tako slobodnog imali 2011. i 2012. Kako 2012. nije bil oslobodnih i hrabrih, a gledajte kako vas sad imamo - rekao je Vučić.

Kad stranci kažu onda svi sve hoće, ali do nekog trenutka. A ono što smo uradili mi sami, srećan sam zbog toga.

Govoreći o susretu sa Ramom, Vučić kaže da će se češće viđati.

- Nemamo problema u odnosima sa Albanijom. Naša trgovinska razmena sa njima raste. I sve veći broj naših ljudi ide u ALbaniju, oni izvoze sve više stvari koji su bez visoke obrade u našu zemlju, a mi negde drugo izvozimo proizvode više obrade.

- Evropljani sve što rade u debelom dogovoru sa Amnjerikancima. Ono što sam čuo od Makrona u Davosu je prvi mali otklon od toga da bi Evropa mogla sama biti geopolitički igrač - stavovi o veštačkoj inteligenciji i energetici. Za sada savezništvo SAD i EU je nedvosmismisleno i jasno.