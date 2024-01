FILIP RODIĆ: Tačno je ono što je Vučić rekao - da je uveo sankcije Rusiji bio bi car demokratije za Zapad (VIDEO)

NOVINAR Filip Rodić o združenoj akciji opozicije i stranaca da bi oborili izbore u Srbiji.

- Meni se ne sviđa to što se Evropski Parlament bavi unutrašnjim stvarima Srbije, to je kao da puštate nekoga drugog da vam se petlja u brak i rešava bračne probleme. A treba videti i ko sebi daje za pravo da se bavi nama dok u njihovim demokratijama ne cvetaju ruže! Nemačkoj se sad sve vratilo kao bumerang a kod njihovih Zelenih su ovi naši iz opozicije trčali pred izbore. Još kad vidim da nam o demokratiji priča HDž-ovac iz Evropskog Parlamenta, koji je glasao protiv kažnjavanja ustaškog povika "Za dom spremni"... Tačno je ono što je Vučić rekao, on bi bio car demokratije da je uveo sankcije Rusiji, a da je priznao Kosovo dobio bi Nobelovu nagradu za mir! - rekao je on.

RODIĆ: TAČNO JE ONO ŠTO JE VUČIĆ REKAO - DA JE UVEO SANKCIJE RUSIJI BIO BI CAR DEMOKRATIJE ZA ZAPAD!



