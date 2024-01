MALI O PRETNJAMA PREDSEDNIKU: To je užas, sramota jedna!

MINISTAR finansija Siniša Mali obišao je gradilište budućeg kompleksa u kome će biti održana specijalizovana izložba EKSPO 2027, a toko obraćanja novinarima je prokomentarisao i pretnje upućene predsedniku Srbije, Aleksadnru Vučiću.

Foto: M. Kolašinac

Naime, Mali je reako da postoje ljudi koji mrze Srbiju.

- To je užas jedan, sramota jedna! Ali kao što vidite u poslednjih nekoliko meseci na snazi je ta kampanja mržnje od strane opozicije. Mi pričamo sinoć i danas o "skoku u budućnost", o onome što znači našoj deci, a uvek imate neke ljude koji jednostavno mrze Srbiju i koji svaki naš uspeh smatraju svojim neuspehom. Najveća prepreka njima za ostvarenje njihovih ciljeva je upravo Aleksandar Vučić, osoba koja vodi našu zemlju i koja se bori za sve ovo o čemu govorim. Bez lidera kao što je on ne bismo imali mir i stabilnost. Nemam šta drugo da kažem o tome osim da se nadam da će nadležni organi odraditi svoj deo posla i naći ko je osoba u pitanju. Voleo bih da takve stvari prestanu i da budemo jedinstveni u tome da menjamo Srbiju na bolje, to nema veze sa politikom, ni sa strankama, već sa svim građanima Srbije - istakao je Mali.

