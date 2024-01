VUČEVIĆ O VELIKOM PROJEKTU "SKOK U BUDUĆNOST": Srbiji je potreban novi talas optimizma

MINISTAR odbrane Miloš Vučević istakao je za Prvu televiziju da bi kao neke od najvažnijih stavki Srbije do 2027. godine istakao novčana izdvajanja za prvo i drugo dete, kao i ogromne fondove za lečenje naših građana i nabavljanje lekova.

Foto: Printskrin

-Ali, ajde da posmatramo to kao ceo paket. To je šest tačaka koji pokrivaju najvažniji deo države ili društva. Zaista sam bio ponosan što sam građanin Srbije, koja ima plan i viziju. Srbiji je potreban nov talas optimizma. Ovo što Srbija treba da uradi uticaće na položaj svih Srba, na kvalitet života. Ako budemo realizovali ovo što smo najavili biće potpuno nova država i zaokružićemo 15 godina promene i rada na snažnijoj Srbiji, koja se nije odrekla tradicije. Ne možemo zaboraviti naš DNK. Mnogo sam ponosan na Srbiju što ima viziju. Srbiji je potreban optimizam, koji je realan koji razume sve prilike i neprilike koje nas okružuju, da imamo pokretačku energiju. Građanima garantuje politički program. Mislim da smo svi deo tog paketa. Uvek će biti odgovorni vlada i predsednik. Ono što je rekao i Aleksandar, pozivamo sve da zajedno pratimo realizaciju projekata i kako će to da funkcioniše. Dok sam radio posao gradonačelnika, uvek treba održavati ono što se izgradi. Veliki su zadaci pred Srbijom, moramo da sanjamo velike snove - kazao je Vučević.

BONUS VIDEO: LUKINA MAMA ZA "NOVOSTI": Raduje nas najava predsednika o unapređenju osoba sa retkim bolestima