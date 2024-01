BIĆE TO POBEDNIČKA ZEMLJA, U KOJOJ MLADI ŽELE DA OSTANU: Ovo je projekat "Srbija 2027 - skok u budućnost", koji je predstavio Vučić (FOTO)

DRŽAVA će umesto dosadašnjih 378.000 dinara, novčanu podršku za prvorođeno dete povećati na pola miliona dinara, dok će za drugo majkama biti isplaćivano 600.000 dinara umesto 460.000 dinara, koliko je dosad bilo izdvajano iz budžeta Srbije.

Foto: Tanjug

Posebne nagrade će biti obezbeđene za one koji imaju više dece. To su ljudi koji razmišljaju o budućnosti naše države. Na ovome moramo da radimo da bi Srbija postojala. Sve ono što radimo, neće vredeti ništa ako ne budemo imali dece.

Ovo je juče predstavljajući građanima Srbije plan razvoja naše zemlje u naredne tri godine, pod nazivom "Skok u budućnost 2027" najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Govoreći o planu, koji se zasniva na šest prioriteta: podizanje životnog standarda građana, ubrzanu modernizaciju zemlje, razvoj infrastrukture, zatim industrijalizaciju, poljoprivredu i životnu sredinu, integralni razvoj i "Ekspo 2027", šef države poručio je da će u sve ove projekte biti uloženo 17,8 milijardi evra na nivou ukupnog jednogodišnjeg budžeta.

Foto: Tanjug

Navodeći na kojim će se sve investicijama i projektima bazirati naša zemlja u narednim godinama, Vučić je istakao da će se Srbija truditi da, uz sve projekte, sačuva mir.

- I onima koji će da kažu, hoćemo li nešto da predamo, ne, nećemo. Od prioritetnog značaja je da sačuvamo mir. Uprkos činjenici da smo ljuti na izjave mnogih iz Evrope, posebno po pitanju KiM, Srbija mora da pošalje jasnu poruku da će nastaviti svoj evropski put i da će ga ubrzati, sprovodeći reforme, ali čuvajući svoje tradicionalne prijatelje, slobodu i nezavisnost - rekao je Vučić.

Za retke bolesti 200 miliona € U NAREDNE tri godine biće povećan budžet za retke bolesti i inovativne lekove za više od 200 miliona evra. Vučić je istakao da u Srbiji ima nekoliko lekova za retke bolesti, kakvih nema ngde drugde u regionu. - Od te banalne sitnice, do toga da svi ljudi govore da se ovde deca leče SMS porukama. Želim da vam kažem da ima samo nekoliko zemalja u svetu koje besplatno leče toliki broj bolesti kao Srbija - rekao je predsednik. - Lek za bolest dece leptira dostupan je samo u Americi, Francuskoj, Nemačkoj i Srbiji. I ovde vidim mnogo divne dece koja su došla. Video sam malog Matiju. Verujem da će biti zdravi i veseli, a imaće neuporedivo veću podršku nego do sada.`

On je istakao da je plan sveobuhvatan, ambiciozan, rađen sa mnogo entuzijazma, energije, a da je sve što smo dosad postigli ništa u poređenju sa onim što se tek planira. "Ekspo" se održava 2027. godine i to je, kako je istakao predsednik Srbije, povod da "sebi nametnemo ciljeve koje u prošlosti nismo mogli da postignemo, kroz različite oblasti društvenog života".

- Ovaj projekat se odnosi na ljude svih nacionalnosti, one koji različito misle, moraće svi podjednako da učestvuju - rekao je Vučić. - Verujem da ćemo svi sa podjednakom energijom da pristupimo ovom projektu. Da brinemo više o onima koji su najsiromašniji, koji nisu imali dovoljno šanse i mogućnosti, da naše društvo može da napreduje. Ne smemo dalje da produbljujemo razlike.

Foto: Tanjug

Stopa siromaštva do 2027. godine, prema procenama, biće manja od proseka EU, a plan je da se spusti na 16,7 odsto. Cilj je i obaveza, kako je najavljeno, da do kraja 2027. godine stopa fertiliteta bude 1,75. Govoreći o brojkama koje idu u prilog ekonomskom razvoju, predsednik Srbije je, poredeći BDP 2012. godine, koji je tada bio 33 milijarde evra, najavio da bi na kraju 2027. godine mogao da bude 92,7 milijardi evra.

- Sve što su naše generacije stvarale, i što je napravljeno kao neka vrsta nasleđa, sve što su naše deke i bake, roditelji stvarali, mi ćemo za četiri godine biti u stanju da na godišnjem nivou stvorimo tri puta veću vrednost. To je nezabeleženo u istoriji Srbije - kazao je Vučić.

Bez Bistrice, nema struje SRBIJU čekaju ogromni poslovi u energetici, kako je najavljeno, krenuće izgradnja reverzibilne Hidroelektrane Bistrica: - Ako je ne završimo, nećemo imati struje. To moramo što pre da uradimo. Sada završavamo Termoelektranu Kostolac B3, a imamo i velike projekte izgradnje samobalansiranih solarnih elektrana. Ulagaćemo u energiju više nego ikada. Naftovod Srbija - Mađarska mora biti urađen do "Ekspa" - rekao je Vučić.

Šef države rekao je da će prosečna plata krajem godine biti 958 evra, a da će 2025. godine prvi put preći 1.000 evra, da bi 2027. stigla do iznosa od 1.400 evra:

- Za ovo ima nekoliko važnih uslova. Planirana stopa rasta je 3,5 odsto, a naredne dve godine još četiri odsto. Želim da kažem da ćemo se postarati da sve projekte koje radimo, radimo da bismo povećali stopu rasta, da bismo povećali životni standard građana.

Predsednik Srbije pozvao je i privatni sektor da pomogne i istakao da se sve ovo radi prevashodno zbog mladih, kako bi uslovi života bili bolji i pozvao ljude koji su otišli u inostranstvo da se vrate u zemlju:

Foto: Tanjug

- Prosečna penzija ove godine je bila 391 evro, a do kraja 2027. godine očekujemo da će penzija biti 650 evra. To će biti kvantni skok, skok u budućnost, za naše penzionere. Minimalac će biti povećan na 650 evra - naveo je predsednik Srbije.

Premijerka Ana Brnabić istakla je da će 2027. godine svet gledati u nas i pitaće se kako je ta mala zemlja pobedila Ameriku, Argentinu i Španiju.

- Predstavljaćemo pobedničku Srbiju, zemlju inovacija i naprednih tehnologija. Zemlju u kojoj mladi žele da ostanu, a oni koji su otišli žele da se vrate - rekla je Brnabićeva. - Ono što ćemo uraditi do 2027. godine biće kvantni skok u odnosu na sve do sada. Naš izvoz 2027. godine će biti 10 milijardi evra. Kako da dodatno razvijemo napredne tehnologije? Dva su fokusa - biotehnologija i veštačka inteligencija.

"Magnet" svakoj bolnici VUČIĆ je saopštio i da neće postojati nijedna opština u Srbiji koja neće imati digitalni mamograf, a da će svaka okružna bolnica imati magnetnu rezonancu.

VUČIĆ je saopštio i da neće postojati nijedna opština u Srbiji koja neće imati digitalni mamograf, a da će svaka okružna bolnica imati magnetnu rezonancu.

- Što se tiče infrastrukture u zdravstvu, Univerzitetski klinički centar Srbije se radi u fazi dva - rekao je Vučić. - U Kliničkom centru Vojvodine će se raditi delimična rekonstrukcija, zatim UKC Kragujevac, potom "Tiršova 2". Sa "Tiršovom" smo imali bezbroj problema, rušili su tendere jedni drugima, zatim GAK "Narodni front", pogledajte kako će to sve moderno i lepo da izgleda. Zatim ćemo raditi na Institutu za ortopediju, pa i na Onkološkom centru koji je predlagala ministarka zdravlja Danica Grujičić.

Brnabićeva je najavila i dodatna ulaganja u naučno-tehnološke parkove. Istakla je i važnost projekta "Ložionica", ali i kulture, i rekla da ćemo do 2027. godine imati Fakultet muzičke umetnosti, kao i aneks Fakulteta likovnih umetnosti.

Ministar finansija Siniša Mali, govoreći o "Ekspu", poručio je da će svi izgrađeni objekti u te svrhe doprineti našem rastu i da ćemo 2027. godine biti centar sveta i da se očekuje tri miliona posetilaca. On je rekao da su počeli pripremni radovi na infrastrukturi, da se grade nove petlje, kilometri bulevara i puteva.

Foto: Tanjug

- Mi 1. decembra 2026. godine moramo da predamo ključeve - rekao je Mali. - Konrektno, gradićemo sajamski kompleks, zatim rezidencijalni kompleks sa 1.500 stanova, akvatik centar i Nacionalni stadion, koji će imati čak 52.000 sedišta, radimo ga po svim standardima UEFA. Biće gotov do kraja 2026. godine. I konačno povezujemo centar grada, Prokop, preko Zemun Polja sa "Ekspom", i nastavljamo dalje do Obrenovca.

Sportisti toliko ponosa donose GOVOREĆI o ulaganjima u sport, rečeno je da će biti nastavljeno da se ulaže mnogo:

GOVOREĆI o ulaganjima u sport, rečeno je da će biti nastavljeno da se ulaže mnogo:

- Sportisti toliko ponosa donose našoj zemlji, da ćemo nastaviti da ulažemo. Stadion "Čika Dača" u Kragujevcu će potpuno promeniti izgled Šumarica. Nacionalni odbojkaški centar završavamo u maju 2025, a zatim i sportsku dvoranu Sportskog društva Radnički.

Rekonstrukcija svih porodilišta





Foto: Tanjug

Izgradnja saobraćajnica i pruga: Novih 955 kilometara

SVA porodilišta u narednih nekoliko godina u Srbiji biće rekonstruisana. Kako je najavljeno tokom predstavljanja plana razvoja, najpre će biti obnovljena porodilišta u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, a potom i u ostalim gradovima Srbije.- Razgovaraćemo i sa rukovodstvom Republike Srpske, da obnovimo porodilište i u Banjaluci. Kada majka ode da donese novi život, da je ne dočekaju prostorije u kojima se vidi da 30 i 50 godina niko ništa nije promenio. Dve godine smo čekali projekte za "Višegradsku" i "Narodni front". Završiće ih za dva meseca, pa potom, radimo lokacijske uslove.





GOVOREĆI o izgradnji saobraćajnica i pruga, Vučić je istakao da je plan da bude izgrađeno 955 kilometara do 2027, navodeći da je od 2012. godine do danas izgrađeno 468 kilometara. Predsednik Srbije istakao je i da "uskoro kreću pravi radovi na izgradnji beogradskog metroa".

- Ostala nam je deonica od Koševa do Preljine, biće gotova do 2025. godine - rekao je Vučić. - Sledeći je Pakovraće - Požega, preostalo nam je 19,5 kilometara i to će biti gotovo do oktobra. Deonica Sremska Rača - Kuzmin u dužini od 19 kilometara, sa mostom u Sremskoj Rači biće završena do kraja 2025. godine. Fruškogorski koridor, ukupno 47,5 kilometara, biće urađen do juna 2026. godine. - Potom imamo deonicu Šabac - Loznica, biće završena uskoro, zatim Dunavski koridor, deonica Požarevac - Golubac, to je 68 kilometara, to završavamo u celini do 2026. godine. Obilaznica oko Novog Sada biće urađena za dve i po godine. Beograd - Zrenjanin - Novi Sad tu će biti mnogo muka. Mnogo pre "Ekspa" ćemo ipak završiti, konačno ćemo biti dobro spojeni i sa Kovačicom, i Idvor i Opovo.

Dualno obrazovanje Foto: Tanjug GABRIJELA Grujić iz Ministarstva prosvete je istakla važnost dualnog obrazovanja i nabrojala veliki broj projekata:

GABRIJELA Grujić iz Ministarstva prosvete je istakla važnost dualnog obrazovanja i nabrojala veliki broj projekata:

- Privlačićemo strane investitore u dodatne trening-centre, a primer toga je vazduhoplovna akademija. To je nova vrednost Srbije, to je razlika koju pravimo. Tu će se boriti naši piloti i tehničari da ostvare novu vrednost u našoj zemlji. Imaćemo "Erbasove" simulatore, nove avione, rekonstruisanu pistu.

"Osmeh Srbije" od 168 kilometara biće kako je najavljeno, urađen do 2026. godine, a potom je šef države govorio i o auto-putu "Vožd Karađorđe":

- Radimo od Čibutkovice do Orašca, deonica od 41 kilometra. Cilj nam je da spojimo Lazarevac i lazarevačka mesta, da spojimo brzom saobraćajnicom sa Aranđelovcem. I Mladenovac će dobiti mnogo brži izlaz za Beograd.

Vučić je zatim najavio i da će mimo budžeta biti uložena 1,1 milijarda evra za lokalne i regionalne puteve.

Foto: Tanjug

Subvencije ratarima





SRBIJA će nastaviti da subvencioniše sve kompanije koje imaju dugoročne planove za ulaganje, ali pre svega domaće, koje će uvek imati prednost u odnosu na strane, najavljeno je tokom predstavljanja plana razvoja.

Predsednik Srbije napomenuo je da "nije stručnjak za poljoprivredu", ali da je u planu da se pomogne ljudima koji rade 365 dana u godini.

- Što se tiče poljoprivrede, najviše se insistiralo na pomoći stočarima, pre svega govedarima, i za njih će subvencije najbrže rasti, za njih i mleko i mlečne proizvode, i do 70 odsto u naredne tri godine. Ulagaćemo u dalje navodnjavanje, i ratarskih, povrtarskih i drugih kultura. Ulagaćemo i u vinogradarstvo, i svima želimo da pomognemo, grantovima i povoljnim kreditima.

Foto: Tanjug

Veštačka inteligencija

U NAREDNOM periodu do 2027. godine, u veštačku inteligenciju biće uloženo oko 70 miliona evra rekla je Brnabićeva i dodala da ćemo do kraja 2025. dobiti superkompjuter.



Ulaganje u kulturu i sport

- Dolazi vreme veštačke intelegencije za nekoliko godina, SAD i Kina, ako budu sarađivale, uz pomoć veštačke inteligencije pronaći lek za rak, od koga se više neće umirati. Međutim, razvoj veštačke inteligencije će za zemlje koje nisu pripremljene značiti mnoga otpuštanja- rekaoje predsednik Vučić.

VUČIĆ je rekao da će biti radova na memorijalnim centrima i muzejima. Šef države najavio je da postoje dva predloga za Muzej Nikole Tesle - jedan da bude u Marini "Dorćol", a drugi u Beogradu na vodi.



Foto: Tanjug

Izgradnja 23 vrtića i 67 škola

- To će biti jedno od najboljih mesta za posetioce, više će priličiti našem najvećem naučniku. Uslediće adaptacija Železničke stanice, koja će biti Istorijski muzej. Odmah pored je zgrada Pošte, kojoj vraćamo staru divnu fasadu, i tu će biti dečji muzej.Najavljena je i izgradnja nove scene Narodnog pozorišta u Nišu i potpuna obnova starog jezgra Sremskih Karlovaca.

NAJAVLjUJUĆI ulaganje u predškolske i školske objekte, Vučić je rekao da ove godine počinje izgradnja 23 vrtića u 18 lokalnih samouprava i 67 škola u 55 lokalnih samouprava. Ovi projekti su, kako je objasnio, izbor rasta, jer time država ulaže u mlade.



- To je najlepše ulaganje, jedno od najvažnijih ulaganja za našu mladost i za našu decu - rekao je Vučić.