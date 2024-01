VESIĆ: Da bi se dočepala vlasti, opozicija spremna i da ukine nezavisnost Srbije

SLOBODNA, nezavisna i ekonomski razvijena Srbija treba da bude interes svih, bez obzira na političko opredeljenje, ali to nije slučaj sa opozicijom u našoj zemlji koja želi da stranci poput evroposlanika iz Austrije Andreasa Šidera, koji mrzi Srbiju i direktno radi protiv njenih interesa, dođu i odluče ko će biti na vlasti, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić.

Foto P. Mitić

- Opozicija je, da bi se nekako dočepala vlasti, spremna da ukine nezavisnost Srbije i da neko kao što je na primer Šider koji je zagovornik Aljbina Kurtija i njegov najbolji promoter u Evropi, kao i simbol korupcije sa svojom suprugom u Austriji, dođe i odluči ko će biti na vlasti u Srbiji. To je očigledno zahtev pojedinih stranaka i to nije normalno - rekao je Vesić gostujući na televiziji Hepi.

Vesić je ukazao da postoje teme oko kojih stranke ne treba da se svađaju jer su iznad stranačkih programa, kao što je na primer to da li će naša zemlja imati više investicija.

- To je interes svih jer kada nove investicije dođu u neki grad, tamo se zapošljavaju ljudi različitih političkih orijentacija. Kada se izgradi brza pruga ili auto-put, njih koriste svi. Kada je u pitanju opstanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije, to treba da bude interes svih. To su pitanja oko kojih ne treba da pravimo kompromise - rekao je Vesić i dodao da to nije slučaj sa našom opozicijom.

S tim u vezi, primetio je da se u pojedinim, kako kaže, tajkunskim medijima vodi kampanja u kojoj opozicija traži da stranac dođe u Srbiju i kaže ko je pobedio na izborima jer oni nisu pobedili.

- Zašto onda imamo izbore? Hajde da pozovemo tog stranca da unapred odredi da su oni pobednici pošto drugačije ne mogu da postanu pobednici i da kaže da mi nismo nezavisna država - rekao je Vesić.

Naveo je da je Šider, koji je predvodio posmatračku misiju na izborima u Srbiji i koji tvrdi da je na njima bilo velikih nepravilnosti, sa suprugom umešan u jednu od najvećih korupcionaških afera u svojoj zemlji.

Vesić je rekao da Šider ima pravo da skreće pažnju sa svojih problema da bi se zaštitio, ali da je ružno to što je on zvezda pojedinih domaćih medija i što pojedini političari takvu nemoralnu osobu koja mrzi Srbiju i direktno radi protiv njenih interesa nazivaju herojem i osobom koja u našoj zemlji treba da uvede pravila evropske demokratije.

Vesić je rekao da je Šider političar koji je vrlo jasno tražio da se Srbija osudi za genocid u Srebrenici, predlagao majke Srebrenice za Nobelovu nagradu za mir, podržavao Kurtija, hvalio nelegitimne Kurtijeve izbore na severu KiM gde je glasalo nekoliko desetina građana i smatrao da je legitimno da toliko građana izabere gradonačelnika Severne Mitrovice, Leposavića ili recimo Zubinog Potoka.

Govoreći o sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, Vesić je rekao da su značajni svi susreti koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tamo imao jer je to mesto koje je ovih dana centar svetske ekonomije.

Zbog toga je, kako je istakao, veoma važno da Srbija tamo bude predstavljena preko predsednika Vučića i da on obavi razgovore koji su važni za dalji razvoj naše zemlje.

Vesić je primetio da se u, kako kaže, tajkunskim medijima i tome podsmevaju.

- Da je slučajno Šolak i neko od opozicionih lidera, recimo Ponoš, otišao u Davos, to bi za njih bila svetska vest, samo ne znam o čemu bi oni pričali u Davosu - zaključio je Vesić.