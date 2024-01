SNAŽNA PORUKA PREDSEDNIKA IZ DAVOSA: Narod voli one koji rade i bore se za svoju zemlju, a ne one koji kukaju nad sobom (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić danas se obratio javnosti iz Davosa.

Foto: Printskrin

Naime predsednik je pričao o sednici Evropskog parlamenta.

- Javiće se javiti Šider i Klemen Grošelj da kažu sve najgore, javiće se neki drugi da kažu nešto malo lepše, i to je to... Ja znam koliko je nešto čisto dobijeno i nikada čistije i znali su oni to sve. Mogu danas da urade istraživanje javnog mnenja, osim što bi videli da su oni malo pali, ne baš tako malo, ali pali, a mi malo porasli, ne baš tako malo ali opet, ali opet porasli. Šta ja da im radim. Narod voli one koji rade, koji se bore za svoju zemlju, a ne one koji kukaju nad sobom, a ustvari nikada ništa nisu uradili za svoju zemlju - poručio je predsednik.

