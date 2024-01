ZAVRŠENA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SNS-a: Vučević - Vučić će 20. januara predstaviti plan Srbija 2027. (FOTO)

DANAS je u sedištu Srpske napredne stranke održana sednica Predsedništva. Potom se medijima obratio predsednik SNS-a Miloš Vučević, koji je istako kako će predsednik Srbije, Aleksandar Vučić u subotu 20. januara predstaviti plan Srbija 2027.

Foto M. Š.

Pitanje novinara

Vučević je poručio da nije bilo reči o personalnim rešenjima, to jeste ko će biti kandidat za predsednika Narodne skupštine.

- Prvo ćemo razgovarati o Narodnoj skupštini, a tek onda o sastavu Vlade. Ovo je stranka koja ima potencijal da da više kvalitetnih kandidata koji mogu da budu mandatari. Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" je odnela pobedu... - kazao je Vučević.

Prema njegovim rečima SVM je strateški partner SNS-a, i imaju svoj odbor i predstavnike.

- Razgovaraćemo sa SPS, pozvaćemo ih na razgovor - kazao je Vučević.

Vučević je rekao da kada budu dodeljeni mandati u Skupštini Grada Beograda biće poznato postoji li većina.

- Ili će biti većine ili će se ponovo ići naizbore. Mi mislimo da nije dobro da idemo na izbore, ali to zavisi od političke odluke od svih onih koji su učestvovali. Ali bez glavnog grada teško može da se razvija projekat EKSPO 2027. Mislimo da je bolje da se izabere većina. Kada budemo imali nešto konkretnije mi ćemo vas obavestiti. Ništa se neće raditi na silu. Nisam siguran da svi dobro procenjuju kako će proći na ponovnim izborima, ni da dobro razumeju šta bi se desilo. Osim ako očekujete da sami dobijete većinu, što nije politička realnost. Mi bi voleli da vidimo konstituisanje većine u Beogradu, ako ne biće ponovni izbori. Mi sa SPS-om imamo 54, ako se ne varam. Ko može da dođe do računice da mu je dobro da ide na nove izbore... Treba da stave prst na čelo i vide da li je to za njih dobro - pojasnio je Vučević.

Vučević je potom pričao o stanju u Vojvodini.

O tome gde je lista "Vojvodina ne sme da stane" odnela ubedljivu pobedu, Vučević je rekao da je zadovoljan.

- I tu ćemo praviti svakako koaliciju sa listom SVM, ali ćemo razgovarati i sa SPS. Imajući u vidu demografsku strukturu Vojvodine, jako sam zadovoljan, i biće to treći vezani mandat.

- Na regionalnom ali i na pokrajinskom nivou očekujemo da vidimo neke nove ljude - kazao je on.

Govoreći o obaveznom vojnom roku, kazao je da čeka zajedničku analizu vojnog kabineta predsednika republike i vojnog komandanta, te dodao da je formirana i radna grupa.

- Mi smo zvanično uputili inicijativu predsedniku Republike. Čekamo sada njihovu analizu. Oformili smo radnu grupu. Treba da se reše brojna pitanja, od kasarni, opreme, ishrane, i tako dalje. Dok ja radim ovaj posao Ministarstvo odbrane neće odustati od obustavljanja suspenzije služenja obaveznog vojnog roka. Struka će odlučiti šta i kako možemo, da li će to biti letnji kampovi, ili kako bude.

- Srbija je vojnoneutralna država - istakao je Vučević.

- Naša vojska mora biti kombinacija narodne vojske, stalnnog sastava i profesionalnig sastava koji je zadužen za najteže zadatke u vojsci Srbije.

Foto M. Š.

Na pitanje "Novosti" o dodatnim vaučerima za građane Srbije, koje je najavio predsednik Siniša Mali je istakao da se radi o sjajnoj vesti.

- Da ne pokvarim ono što je plan za subotu, biće predstavljanje programa koji je vezan za 2027. Sastavni deo i životni sandard građana Srbije, sa svim predlozima koje ćemo da srpovedemo. Među njima su i vaučeri. Ne bih danas detalje, u subotu će o tome biti obavešteni svi građani. Ne samo o toj pomoći, već i svim ostalima. Ta prezentacija u subotu koju će voditi predsednik treba da da jasnu sliku o tome u kom smeru idemo pod "kišobranom" velikog projekta EKSPO. Svaki građanin Srbije treba da oseti korist od toga u smislu investicija, infrastrukture, ali i životnog standarda to jeste porast penzija i plata... Mnogo toga još planiramo da uradimo za životni standard građana Srbije i to nam je tema za veliku prezentaciju za subotu - pojasnio je Mali.

Vučević je dodao da je ključna poruka događaja u subotu "nova energija i novi optimizam".

MMF kaže da su finansije Srbije stabilne. Prema rečima Malog, javni dug je još niži, Srbija izmiruje svoje obaveze te je netačna informacija o novim zaduživanjima.

- Kada imate veliki broj investicija koje trebaju da doprinesu rastu BDPa i kvalitetu života građana Srbije, to je novac koji se koristi i o tome ne može niko ništa da na kaže jer se ulaže u ono što interesuje građane Srbije. Nemamo problem sa javnim dugom, kamatne stope su daleko niže od zemalja u okruženju. Ako treba da se zadužimo možemo. Ne zadužujemo se previše. Jedna ekskluzivna ifnormacija, mnogo nam je bolja naplata PDV-a u januaru nego što smo očekivali. I dalje nam ekonomija raste, dok jedna Nemačka već ušla u recesiju. Imamo rekordnu zaposlenost, istorijski najveća brojka zaposlenih. Rekordno niska je nezaposlenost, rekordne strane investicije i devizne rezerve, zatim rezerve u zlatu i svaki makroekonomski indikator je povoljan i sada smo daleko ispred većih i razvijenijih zemalja. Važno je to da pronalazimo nove izvore rasta, kao što je EKSPO i veliki projekti o kojima će predsednik govoriti u subotu, to doprinosi rastu BDP-a, samim tim više novca u budžetu za povećanje plata penzija i neke naredne investicije i to je jedini održivi način razvoja koji sprovodimo nakon fiskalne konsolidacije - pojasnio je Mali.

Obraćanje medijima

Prvi se obratio Miloš Vučević.

Na početku je istakao kako je zahvalan predsedniku Aleksandru Vučiću na neizmernojpodršci na prethodnim izborima.

Foto M. Š.

- Ićemo polako u skladu sa rokovima. Na lokalnom niovu nećemo da žurimo. Pokazaćemo da imamo snage za nova imena i nova lica. Što se tiče Narodne ksupštine, rokovi teku od 12. januara, to je 30 dana. Kada budemo imali konačnu odluku ko će činiti ksupštinsku većinu mi ćemo to podeliti sa javnosti. Kada predsednik republike bude sazvao konsultacije, tražićemo mandat za satstavljanje Vlade - kazao je Vučević.

Vučević je istakao kako su ljudi dali podršku SNS, prvenstveno zbog odluka i primena koje se u prvom redu odnose na povećanje plata, penzija, primanja ali i u školstvo, zdravtsvo i mnoge druge oblasti.

- Vučić će 20. januara predstaviti plan Srbija 2027. Od lokalnog do državnog nivoa odluka je - svi naši koji budu kandidovani čine jedinstven tim projekta Srbija 2027, projekat koji treba da da novu energiju Srbiji, donese dodatnu dozu optimizma, i pored nebrojeno mnogo izazova, pre svega vezano za KiM ali i region i ono što se geopolitički dešava u svetu.

- Srbija mora dalje da se razvija. Građani moraju da dobiju bolje uslove. Ono što su Ana i Siniša podelili sa članovima predsedništva nije pitanje samo jednog grada. To je veliki izazov i mnogo posla, a ne tako dugačak period u kome moramo da realizujemo sve ciljeve... Dotakli smo se pripreme i za lokalne izbore - kazao je Vučević.

Kako je rekao SNS će kandidovati najbolje ljude.

- Svesni smo da je taj izborni ciklu svojevrsna ocena onoga što radimo i što ćemo raditi. Mnogo toga nas čeka šo se tiče i stranačke infrastrukture. Ljudi žele da vide novu energiju i novu snagu, i da budete od koristi građanima i Srbiji - kazao je Vučević.

Ponovio da će se Narodna skupština konstituisati u skladu sa rokovima, da će se o Vladi tek razgovarati.

Gosti i članovi pristižu

Važni funkcioneri SNS su već stigli.

Među njima su Siniša Mali, Tomislav Momirović, Marija Obradović, Aleksandar Martinović, Sandra Božić, Goran Vesić.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Tu su Milica Nikolić, Petar Petković, Nikola Selaković, Irena Vujović, Maja Gojković.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Na sednicu Predsedništva stigli su Milenko Jovanov i Jelena Tanasković.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Tu je i Darija Kisić Tapavčević, a stigla je i premijerka Ana Brnabić.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Sednici Predsedništva prisustvuje i Arno Gujon.

Foto: Novosti

Na sednicu je stigao i Aleksandar Šapić.

