FON KRAMON OKRENULA LEĐA KURTIJU: Viola promenila mišljenje nakon razgovora sa Srbima - Iskritikovala lažnog premijera

POSLANICA EU i stalni izvestilac za tzv. Kosovo Viola fon Kramon pozvala je danas Prištinu da počne da primenjuje isti pristup prema svim građanima na KiM.

Foto: Profimedia

Ona je na konferenciji za medije na kraju četvorodnevne posete Kosovu i Metohiji izjavila da je, nakon razgovora sa Srbima u Gračanici, došla do saznanja da se na njih vrši stalan pritisak optužbama za navodne ratne zločine koje su počinili tokom sukoba na KiM 1999. godine.

- Dragiša Milenković je u zatvoru, priveden je bez dokaza i samo na osnovu izjave jednog svedoka. Mislim da to nije u skladu sa zakonom i zato sam i pomenula ovaj slučaj. Kritično je to što 25 godina nakon sukoba, taj čovek koji je sve vreme živeo na Kosovu, bude sada zatvoren. On je u pritvoru i to mi ne liči na vladavinu prava - rekla je Viola fon Kramon.

