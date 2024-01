PAVKA ĆE I DALJE DA PEVA O SNAZI SVOG NARODA: Srpkinja je to i to iz divne Metohije

NAKON neprimerenih komentara novinara Junajted grupe o srpskoj devojčici sa Kosova i Metohije Pavlini Radovanović oglasio se i jedan od najvećih teologa današnjice, profesor na Bogoslovskom fakultetu, protojerej stavrofor dr Darko Ristov Đogo.

Foto: Printskrin

- Napadi na Pavlinu Radovanović, našu Pavku, samo su pokazatelj tanke linije od samomržnje, tj. autošovinizma do verbalnog, a možda i fizičkog nasilja. Ne poznajem hrabrije ljude od Lele i Pavke. Prijatelju, one izađu iz Orahovca kroz sve moguće i nemoguće OVK straže, pevaju i bodre nas, počesto i čuvenu pesmu o oslobođenju Orahovca „Generale, nek je tvojoj majci hvala“, i onda – nakon svega, opet kroz sve straže i patrole, u Orahovac, enklavu, geto… Ne znam šta je hrabrost, ako nije to. I zato nije prosto ružno već neprihvatljivo, morbidno i džiberski maltretirati to veličanstveno dete. A Pavka će dalje da peva o snazi ovog naroda koja tek treba da se probudi. Srpkinja je to i to iz divne Metohije. Nju samo rasplače Krasota naroda koji je voli - kaže Darko Ristov Đogo, prenosi IN4S.

Podsećamo, voditelj "Nove S" Željko Veljković okarakterisao je jedan Pavlinin nastup kao "opštenarodni povratak u srednji vek". Veljkovićeva koleginica sa N1 Vanja Đurić je uporedila ovu talentovanu devojčicu sa "staramajkom iz kosovskog ciklusa".

