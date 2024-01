HLADAN TUŠ IZ ŠPANIJE ZA KURTIJA: Prihvatanje pasoša ne znači priznanje tzv. Kosova, to je podvala

MINISTAR spoljnih poslova, EU i saradnje Španije Hoze Manuel Albares ponovio je danas da prihvatanje pasoša tzv. Kosova ne znači priznanje, kao i da je ta tvrdnja "podvala" opozicione španske Narodne stranke (PP).

Foto: Profimedia

On je u intervjuu za "El periodiko de Espanja" rekao da Španija ne može da se pretvara da takozvano Kosovo ne postoji, ali da to ne znači da priznaje njegov suverenitet.

- Ta teritorija Kosova je u okviru Zapadnog Balkana, i ide na samite Evropske unije sa Zapadnim Balkanom. Ne možemo da se pretvaramo da ne postoji. Ali to ne znači da priznajemo njen suverenitet. To nije korak ka priznanju Kosova, to nije prva podvala PP. Zamolio bih PP da prestane sa objavljivanjem obmana za koje zna da su obmane - rekao je on.

Albares je pojasnio i da je Španija jedna od pet zemalja članica Evropske unije koje ne priznaju takozvano Kosovo, a koje su prihvatile te pasoše.

PP je nedavno zatražila objašnjenje od Albaresa da li je Španija promenila stav po pitanju KiM, kao i da li je na odluku o prihvatanju pasoša uticao pritisak investicionih partnera premijera Španije Pedra Sančeza.