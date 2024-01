STANO O NASTAVKU DIJALOGA BEOGRADA I PRIŠTINE: Zadatak je da se primeni sve što je dogovoreno

PORTPAROL EU Peter Stano izjavio je danas da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou moguć "kada postoji volja" za tim i agenda sastanka i dodao da EU ne spekuliše ni o jednom predstojećem sastanaku.

Foto: Jutjub printskrin/tvk3

- Rad na dijalogu je u toku. Rad se nastavlja svakodnevno na raznim nivoima - rekao je Stano novinarima u Briselu.

On je naglasio da će biti najavljeno nekoliko dana unapred ako dođe do sastanka na visokom nivou između premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Prema njegovim rečima, rad na dijalogu Beograda i Prištine se nastavlja uz fokus na primeni dogovorenog u Briselu i Ohridu prošle godine.

On je ocenio da je dogovor dve strane o registarskim tablicama bez režima nalepnica konkretan dokaz da je napredak moguć ako postoji dovoljno "dobre volje".

- Nadamo se da će nastaviti i nakon formiranja nove Vlade Srbije. Nastavićemo da radimo i da se angažujemo sa partnerima da im pomognemo jer to nije zadatak za nas, ovo je zadatak za njih da primene sve što je dogovoreno. To je bio obavezujući sporazum i države članice EU, institucije EU očekuju da obe strane da nastave na tome da rade što je pre moguće. Nema vremena za gubljenje - poručio je Stano.

Kada je reč o merama koje je EU uvela Prištini, Stano je rekao da EU prati situaciju i da, kada bude preduzeto dovoljno pozitivnih koraka, razmotriće mere i eventualno ih ukinuti.

On je ponovio da su Briselski i Ohridski sporazum pravno obavezujući i da Brisel radi na tome da pomogne Beogradu i Prištini na njihovoj implementaciji.

Stano je naglasio da je za EU to pravno obavezujući dokument, čak i bez potpisa i dodao da se u delu sporazuma navodi da je to sastavni deo procesa pristupanja EU i ocenio da su obe strane zainteresovane za to da pokažu građanima da će učiniti sve da dođe do napretka.

- Pravno i politički gledano, imamo obaveze, imamo pravno obavezujući sporazum i više puta smo sa partnerima razjasnili zašto smatramo da je ovaj dokument obavezujući. Države članice gledaju, institucije EU gledaju, naši partneri, uglavnom SAD, gledaju kako im ide (Beogradu i Prištini). Na osnovu toga, mi povećavamo ili smanjujemo nivo našeg angažmana - naveo je Stano.

On je istakao da nova godina uvek nudi mogućnosti za nadu, mnogo posla i novu energiju.

- Nadamo se da će sa ovom novom nadom i novom energijom, obe strane konačno krenuti da naporno rade na izvršenju (obaveza) jer ih ne vrše za nas u Briselu, već za svoj narod - poručio je Stano.

Na pitanje kojim instrumentima EU raspolaže kako bi to bila pravna obaveza, Stano je rekao da su evropski put i evropska perspektiva strateški prioritet, kako su ga definisale obe strane, i da je to dovoljna motivacija.

- Ako dobrovoljno kažete da je to nešto čemu težite, a onda ne učinite ništa da to ispunite, onda biste to morali da opravdavate svojim građanima. Nije EU tražila da Srbija i Kosovo apliciraju za ulazak u EU, nego je bilo obrnuto. Tako da je na izabranim političkim liderima da to ispune - rekao je Stano.

On je naglasio da obe strane imaju evropsku perspektivu i da obe "dobro znaju" šta treba da urade, a da će EU da im pomogne sve dok postoji posvećenost i ambicija.