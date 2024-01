EU VAMA NIŠTA NE PRAŠTA Intervju - Žan-len Lakapel, francuski evroposlanik

ŠTA to danas Evropska unija prebacuje Srbiji? To što nije priznala Kosovo i što ne primenjuju sankcije protiv Rusije?! Sve opraštaju svima koji hoće da uđu u EU, Srbiji ništa. Nije posao Unije da se meša u unutrašnje stvari Srbije, da igra, ni pasivnu ni aktivnu ulogu. Svaka zemlja je slobodna, suverena i nezavisna u svojoj demokratiji.

Foto: privatna arhiva

Tu poruku, u intervjuu za "Novosti", iznosi francuski evroposlanik iz redova krajnje desničarskog "Nacionalnog okupljanja" Žan-Len Lakapel, komentarišući odnos EU prema našoj zemlji. On nema sumnje da je svaki potez Brisela oko izbornog i postizbornog procesa u Srbiji pokušaj da se destabilizuje Srbija.

Nakon glasanja u Srbiji i trijumfa liste oko SNS opozicija je iznela optužbe o izbornoj krađi...

- Čestitam predsedniku Vučiću i njegovoj listi na briljantnoj pobedi. Opozicija nije zadovoljna. To je problem u svim demokratijama. Ima onih koji pobeđuju i onih koji gube. Oni koji gube često ukazuju na krađu. U SAD, za koju kažu da je "prva demokratija na svetu", kažu da kada Donald Tramp pobeđuje, to radi uz pomoć krađe. Zadovoljan sam što je lista koju je predvodio Vučić ponovo pobedila, jer mislim da on radi dobar posao za svoju zemlju, da je Srbija napredovala i stoji uspravno, uprkos svemu što se dešavalo u prošlosti - od sankcija, preko bombardovanja i geografskog otimanja zemlje. Najbolje što može brani srpski narod.

Kako povodom izbora gledate na kritičke reakcije iz Evropskog parlamenta, čiji ste član?

- Vođa opozicije je Marinika Tepić koja je bila predsednik delegacije EU-Srbija koja se sastala pre nekoliko meseci u Beogradu. Bio sam prisutan u Skupštini, ona je bila dosta oštra i kritična prema srpskim poslanicima u parlamentu. Tada je to delovalo veoma agresivno. Ona pokušava da pomalo organizuje "manifestacije", i to radi pod okriljem EU koja stoji uz nju, dolivajući ulje na vatru. EU tako pokušava da destabilizuje Srbiju i da širi pometnju.

Imaju li zelene i levičarske snage neke nove kreativne ideje, ili je sve slično kao prilikom rušenja Slobodana Miloševića, preko Viktora Janukoviča, do Arapskog proleća, kada je prozapadna opozicija vršila nasilne prevrate na ulicama?

- Nema tu ničeg novog. Uvek zastupaju ideologiju, a ne diplomatiju. Za njih postoji samo crno i belo. Ko odlučuje šta je dobro, a šta nije? EU danas kaže šta je dobro, a šta ne. Ne priznati Kosovo je loše. Loše je i nastaviti da se razgovara sa Rusijom. Zašto? EU danas hoće da vlada i da razvodni identitet i istoriju nacija, želi da svi budu isti. A to ne može. Uzmimo primer Poljske koja je antiruska, i Mađarske koja je proruska. Imaju pravo na različito mišljenje.

Zašto ste onda član Eevropskog parlamenta?

- Svi mi u EP iz "Nacionalnog okupljanja" mislimo isto. Zadovoljan sam tu gde sam, jer mogu da iznesem pravo mišljenje, mogu da branim pravednu, uravnoteženu i legitimnu reč protiv autokratije.

Kako gledate na ulogu Sjedinjenih Američkih Država?

- Protiv sam mešanja. Amerikanci se mešaju u probleme između Srbije i Kosova. Ja sam za slobodu i nezavisnost naroda. Ne želim da se bilo ko meša. Amerika treba da prestane da se meša u stvari EU, istočne Evrope i Balkana, što se njih uopšte ne tiče. Znamo da je Bajden sa svojim sinom bio jedan od inicijatora NATO bombardovanja 1999, iako tada nije bio predsednik, i danas je sa sinom umešan u probleme s biznisom i korupcijom. Ubeđen sam u to.

Ostanite slobodna zemlja - To se tiče Rusije i Ukrajine. Bili smo protiv invazije Rusije na Ukrajinu. S druge strane, često smo se suprotstavljali ili suzdržavali protiv sankcija Rusiji, jer one ničemu ne služe. Nadam se da će Srbija ostati slobodna i biti velika kao što je bila u prošlosti.