"POPULARAN SAM U EMIRATIMI I KINI" Vučić: Iskoristite to, to je resurs zemlje

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Prva osvrnuo na svoju popularnost koju i ma u Emiratima i Kini.

Foto: Printskrin/TV Prva

- Ana Brnabić i Siniša Mali su resursi naše zemlje. Rekao sam protivnicima, kada me pobedite iskoristite moju popularnodt. Jednom ili dva puta godišnje me poašaljite u Kinu ili Emirate. Ja sam tamo popularan. Iskoristite to, to je resurs zemlje. Ali neki ljudi osećaju samo mržnju. Ima i tamo talentovanih ljudi, ali imaju problem sa budućnosti Srbije - kazao je predsednik.