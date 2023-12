NE PLAŠIM SE NJIHOVIH PRETNJI: Vučić - Ja sam im prepreka koja će ostati čvrsta kao stena

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se u dnevniku TV Pink i na pretnje koje su mu nedavno uputili opozicioni lideri.

FOTO TANJUG/ TARA RADOVANOVIĆ

Posle Ponoševih pretnji da će završiti u provaliji, kaže da to sluša svaki dan.

- Ja njih razumem. Njegoš je rekao: Boj se onog ko je svikao, bez golemog jada mrijet. Nemaju čime da mi prete, ja sam to veče došao u predsedništvo. Svaki put sam u predsedništvu, i kada su ga opkoljavali. Pa pričaju da sam prošao tajnim prolazom. On postoji, ali ja ga nikada nisam video - ističe predsednik.

Vučić kaže da se ne krije od naroda nikada, čak ni kada je donosio teške odluke.

- Njihov je problem u tome što se njihovih pretnji ne plašim, od RTS do N1 i Nove S. Ne plašim se ni tih 207 sati, ni o laži o mojoj porodici. To govori o njima. Zato sve frustracije usmeravaju ka meni. Ja sam prepreka koja će ostati čvrsta kao stena. A to kakva će moja sudbina biti ne odlučuje ni Ponoš, ni onaj što tuče Gagu Antonijevića, već istorija i građani Srbije - rekao je on.

